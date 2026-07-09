Правительство приняло единую процедуру привлечения иностранцев и лиц без гражданства в Сил обороны Украины. Документ определяет логистику от прибытия добровольца в Украину до заключения контракта на военную службу. Сопровождением будут заниматься частные компании, аккредитованные специальным Центром рекрутинга. Об этом сообщает Министерство обороны.
Кабмин утвердил правила привлечения иностранных добровольцев в ВСУ: 300 000 за каждого рекрута
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Как будет работать новая система
Частные компании берут на себя организационное, документальное и логистическое сопровождение кандидатов, но исключительно на солдатские и сержантские должности. Чтобы получить право работать в программе, компания должна:
- быть зарегистрировано в Украине и не иметь задолженностей по налогам;
- не находиться под санкциями;
- не иметь никаких связей с государством-агрессором;
- внести обеспечительный платеж в размере 5 млн. грн. на случай невыполнения условий договора.
Решение о включении в список принимается в течение 10 рабочих дней после проверки.
Компания сопровождает добровольца на всех этапах: логистику, оформление документов, страхование, проживание и питание — вплоть до подписания контракта. Оплата составляет 300 000 грн за каждого кандидата, но в несколько этапов во избежание злоупотреблений.
Если доброволец не пройдет военно-врачебную комиссию или откажется от контракта, то компания за свой счет должна обеспечить его возвращение в страну выбытия.
Что будет после подписания контракта
Всех иностранных добровольцев проверяют украинские спецслужбы. После подписания контракта они проходят базовую общевойсковую подготовку и присоединяются к Силам обороны на тех же условиях, что и украинские военнослужащие. Иностранцы также будут иметь право выбирать боевую бригаду, направление и специфику применения в соответствии со своей подготовкой и пожеланиями.
«Наша цель — масштабировать привлечение иностранных добровольцев и создать прозрачный и понятный механизм их сопровождения. Так мы сможем системно усиливать боевые подразделения и сохранять жизнь украинских военных», — отметил министр обороны Михаил Федоров.
Новая система является частью первого этапа трансформации Сил обороны вместе с мотивационными контрактами, упрощенным возвращением с СЗЧ и пилотным проектом перевода между подразделениями.
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