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9 июля 2026, 11:01 Читати українською

Кабмин утвердил правила привлечения иностранных добровольцев в ВСУ: 300 000 за каждого рекрута

Правительство приняло единую процедуру привлечения иностранцев и лиц без гражданства в Сил обороны Украины. Документ определяет логистику от прибытия добровольца в Украину до заключения контракта на военную службу. Сопровождением будут заниматься частные компании, аккредитованные специальным Центром рекрутинга. Об этом сообщает Министерство обороны.

Правительство приняло единую процедуру привлечения иностранцев и лиц без гражданства в Сил обороны Украины.

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Как будет работать новая система

Частные компании берут на себя организационное, документальное и логистическое сопровождение кандидатов, но исключительно на солдатские и сержантские должности. Чтобы получить право работать в программе, компания должна:

  • быть зарегистрировано в Украине и не иметь задолженностей по налогам;
  • не находиться под санкциями;
  • не иметь никаких связей с государством-агрессором;
  • внести обеспечительный платеж в размере 5 млн. грн. на случай невыполнения условий договора.

Решение о включении в список принимается в течение 10 рабочих дней после проверки.

Компания сопровождает добровольца на всех этапах: логистику, оформление документов, страхование, проживание и питание — вплоть до подписания контракта. Оплата составляет 300 000 грн за каждого кандидата, но в несколько этапов во избежание злоупотреблений.

Если доброволец не пройдет военно-врачебную комиссию или откажется от контракта, то компания за свой счет должна обеспечить его возвращение в страну выбытия.

Что будет после подписания контракта

Всех иностранных добровольцев проверяют украинские спецслужбы. После подписания контракта они проходят базовую общевойсковую подготовку и присоединяются к Силам обороны на тех же условиях, что и украинские военнослужащие. Иностранцы также будут иметь право выбирать боевую бригаду, направление и специфику применения в соответствии со своей подготовкой и пожеланиями.

«Наша цель — масштабировать привлечение иностранных добровольцев и создать прозрачный и понятный механизм их сопровождения. Так мы сможем системно усиливать боевые подразделения и сохранять жизнь украинских военных», — отметил министр обороны Михаил Федоров.

Новая система является частью первого этапа трансформации Сил обороны вместе с мотивационными контрактами, упрощенным возвращением с СЗЧ и пилотным проектом перевода между подразделениями.

Читайте также: В Украине вводят реформу денежного обеспечения военных: как изменятся тыловые и боевые выплаты

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

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0
youknow
youknow
9 июля 2026, 11:35
#
В принципі можна і навіть потрібно було це зробити ще три роки тому назад.
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