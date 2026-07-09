Украина и Германия будут совместно производить дроны BARS

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и министр обороны Германии Борис Писториус подписали в среду, 8 июля, имплементационную договоренность о совместном производстве беспилотников BARS. Об этом говорится в сообщении министерства.

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Как сообщили в украинском МИДе, договоренность заключена в рамках инициативы Build with Ukraine. Германия профинансирует производство дронов в рамках первого этапа проекта, а вся продукция поступит к Силам обороны Украины.

Сибига также встретился с министром иностранных дел Германии Иоганном Вадефулем.

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«Я поблагодарил Германию за подлинное лидерство в поддержке Украины, которое должно побуждать других делать больше. Мы обсудили, как можем расширить наше взаимовыгодное сотрудничество в оборонной, промышленной и экономической сферах», — отметил он.

Во время встречи речь шла также о дополнительных системах противовоздушной обороны и перехватчиках для Украины, мирных усилиях для прекращения войны, вступлении Украины в Европейский Союз.

«Я благодарен Германии за поддержку открытия последующих переговорных кластеров», — добавил Сибига.

Напомним

Как писал «Минфин», украинский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) стал более мощным и самодостаточным, превращаясь в фундамент национальной безопасности. За период полномасштабной войны мощности украинской «оборонки» увеличились в 35 раз и по состоянию на конец 2025 года их потенциал оценивается в $35 млрд.