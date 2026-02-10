Украина начнет производство дронов в Германии

Украина с середины февраля приступит к производству беспилотников в Германии, сообщил президент Владимир Зеленский во время выступления в Киевском авиационном институте.

Анонс запуска

«В середине февраля мы увидим производство наших дронов в Германии. Я приму первый дрон. Это работающая линия. В Британии действуют производственные линии. Это все наши украинские технологии», — сказал он.

В этом году в Европе заработает десять экспортных центров украинского оружия, в частности, в странах Балтии и Северной Европы.

«Сегодня безопасность Европы построена на технологиях и на дронах. Есть несколько разных проектов. Все это будет базироваться в основном на украинских технологиях и украинских специалистах. Мы просто в войне, и еще не все компании ощущают такое пространство свободы, что могут заходить на все другие рынки», — добавил президент.

2026 — год инвестиций в технологии

Зеленский верит, что 2026 будет годом инвестиций в украинские технологии, прежде всего в те, что связаны с дронами. «Это крупная индустрия, новая индустрия. Согласно финансам, которые заходят в Украину во время войны, это самая большая индустрия, которая есть в Украине», — подчеркнул он.

По словам президента, в Украине 450 компаний производят беспилотники, из них 40−50 — топы.

Еще одним перспективным направлением для инвестирования в Украину он назвал авиацию.

Как писал «Минфин», украинский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) стал более мощным и самодостаточным, превращаясь в фундамент национальной безопасности. За период полномасштабной войны мощности украинской «оборонки» увеличились в 35 раз и по состоянию на конец 2025 года их потенциал оценивается в $35 млрд.