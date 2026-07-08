Дия.City в регионах: где резиденты уплатили больше налогов в 2025 году

По итогам 2025 года резиденты специального налогового и правового пространства Дия.City перечислили в государственный и местные бюджеты 34,6 млрд грн. Как писал «Минфин», эта сумма почти в два раза превышает показатели 2024 года, когда общий объем налоговых поступлений от резидентов составил чуть более 18 млрд грн. Министерство цифровой трансформации Украины назвало регионы, из которых больше всего поступило налогов.

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География налоговых поступлений

Больше налоговых поступлений обеспечили компании из Киева и области — всего 24,3 млрд грн.

Согласно обнародованной инфографике Минцифры, первая пятерка регионов по уровню уплаченных налогов выглядит следующим образом:

г. Киев и область — 24,3 млрд грн;

Львовская область — 2,4 млрд грн;

Днепропетровская область — 1,7 млрд грн;

Харьковская область — 788,5 млн грн;

Одесская область — около 612,9 млн грн.

Среди других регионов высокие показатели продемонстрировали Ивано-Франковская (142,2 млн грн), Винницкая (134,1 млн грн) и Волынская (134,1 млн грн) области. Наименьшие объемы налоговых вычетов зафиксированы в деоккупированных и прифронтовых зонах, в частности, в Донецкой области (2,1 млн грн) и Херсонской области (840,7 тыс. грн).

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В общей сложности с момента запуска проекта в феврале 2022 года компании уплатили около 90 млрд грн. Сейчас пространство объединяет примерно 4 500 компаний, которые обеспечивают работу для более 187 тысяч профильных специалистов.