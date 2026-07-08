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8 июля 2026, 10:12 Читати українською

В Украине хотят упростить подтверждение трудового стажа для пенсии

Министерство социальной политики вынесло на общественное обсуждение проект постановления Кабмина, обновившего правила подтверждения трудового стажа для назначения пенсий.

Министерство социальной политики вынесло на общественное обсуждение проект постановления Кабмина, обновившего правила подтверждения трудового стажа для назначения пенсий.► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахРечь идет о случаях, когда трудовая книжка потеряна, в ней есть ошибки, записи неполные или предприятие, где работал человек, уже ликвидировано.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Речь идет о случаях, когда трудовая книжка потеряна, в ней есть ошибки, записи неполные или предприятие, где работал человек, уже ликвидировано.

Проект постановления предусматривает изменения в порядке подтверждения стажа работы для назначения пенсий при отсутствии трудовой книжки или соответствующих записей в ней. Документ обнародован на сайте Минсоцполитики для обсуждения. (msp.gov.ua)

По-прежнему для периодов работы до введения персонифицированного учета основным документом остается трудовая книжка. Но если ее нет или данные в ней неполны или неправильны, стаж можно будет подтвердить другими способами.

Читайте: Минсоцполитики объяснило, что будет с бумажными трудовыми книжками после 10 июня

Какие документы учтут

Пенсионный фонд сможет использовать более широкий перечень источников для подтверждения стажа. Среди них данные из Реестра застрахованных лиц, справки, приказы, лицевые счета, платежные сведения, трудовые договоры, архивные документы и другие подтверждения.

Если документы не сохранились, стаж в предусмотренных законом случаях можно будет подтвердить показаниями не менее двух свидетелей. Речь идет о людях, которые работали вместе с заявителем и могут подтвердить факт трудовых отношений.

Также может использоваться решение суда по установлению факта трудовых отношений. Но одна из целей изменений — уменьшить количество ситуаций, когда человеку приходится обращаться в суд только из-за технических неточностей или утраты документов.

Отдельно предусмотрено более активное использование государственных электронных реестров. Это должно уменьшить количество справок, которые гражданам нужно собирать самостоятельно, особенно, если информация уже есть в государственных базах.

Читайте: Цифровая трудовая книжка: Пенсионный фонд предоставил подробную инструкцию по оцифровке документов

Меньше формальностей

Проект постановления также должен облегчить подтверждение стажа для предпринимателей, фермеров и людей, которые вели личное сельское хозяйство. Для них расширяют перечень документов, в частности, предусматривают возможность использования справок из налоговой службы.

Отдельная норма касается дружин военнослужащих. Если до 1 января 2004 года женщина проживала с мужчиной в местности, где не могла трудоустроиться по специальности, этот период могут отнести к страховому стажу. Но не больше чем за 10 лет.

Для людей, чьи документы были уничтожены или потеряны из-за войны, Пенсионный фонд должен разработать отдельный порядок подтверждения стажа. Если архивы не сохранились, ПФУ сможет искать бывших коллег через Реестр застрахованных лиц и использовать их показания.

Еще одно изменение касается ошибок в персональных данных. Если в разных документах по-разному написаны фамилия, имя или отчество, но очевидно, что они принадлежат одному человеку, Пенсионный фонд сможет решить этот вопрос административно. В суд придется обращаться только тогда, когда подтвердить принадлежность документов другим способом невозможно.

Электронный стаж

Изменения, связанные с переходом Украины к электронному учету трудовой деятельности. До 10 июня 2026 года данные по бумажным трудовым книжкам должны быть внесены в Реестр застрахованных лиц. В то же время, Пенсионный фонд объяснял, что если трудовую книжку не оцифровали до этой даты, страховой стаж не теряется. Сканкопии можно представить и после завершения переходного периода.

Для будущих пенсионеров это имеет практическое значение. Самыми сложными остаются периоды работы до 2004 года, когда еще не работал полноценный персонифицированный учет страховых взносов. Именно эти годы чаще всего приходится подтверждать через бумажные документы, архивы или суд.

Как ранее писал «Минфин», ошибки в документах, потерянные трудовые книжки и ликвидированные предприятия часто задерживают оформление пенсий. Если заработает новый порядок, часть таких проблем можно будет решать через реестры, архивы и административные процедуры без лишней нагрузки на человека.

Для граждан главный совет не меняется: следует проверить данные о своем страховом стаже в вебпортале Пенсионного фонда и при необходимости заранее предоставить сканкопии трудовой книжки или другие документы. Чем раньше неточности обнаружены, тем меньше рисков при оформлении пенсии.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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