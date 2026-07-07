Суд определил, когда банк через финмон может заблокировать счет и потребовать повторной идентификации клиента

Верховный Суд определил, в каких условиях банки могут временно ограничивать доступ клиентов к счетам и дистанционному обслуживанию в рамках финансового мониторинга. Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета».

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Суд пришел к выводу, что такие меры законны, если у банка есть обоснованные основания сомневаться в актуальности данных клиента или существуют риски несанкционированного доступа к его счетам. Соответствующее решение Первая судебная палата Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда приняла 1 июля 2026 г. по делу № 331/194/25.

Суть дела

В суд обратилась пенсионерка и внутренне перемещенное лицо, получавшее пенсию через Сбербанк. Она обжаловала решение банка о блокировании счетов, установлении лимитов на расходные операции и отключении доступа к веббанкингу «Ощад 24/7».

Истица утверждала, что банк не уведомил ее о причинах ограничений. После обращения в службу поддержки ей предложили лично прийти в отделение. В то же время, она сообщила, что находится на временно оккупированной территории Украины и не имеет возможности это сделать.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, признав действия банка законными. Апелляционный суд, напротив, принял сторону клиентки и признал ограничения необоснованными.

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Что установил Верховный Суд

Пересмотрев дело, Верховный Суд выяснил, что в апреле 2024 года Сбербанк получил материалы уголовного производства по возможному мошенническому получению пенсий жителями временно оккупированных территорий с помощью поддельных доверенностей. Истица входила в список лиц, которых касалось расследования.

После этого банк ввел временные ограничения по счетам и предложил пройти личную идентификацию в любом отделении.

Верховный Суд подчеркнул, что банки как субъекты первичного финансового мониторинга имеют право требовать повторной идентификации клиента, если возникают сомнения в достоверности или актуальности ранее полученных данных.

В то же время право банка применять ограничения или прекращать договорные отношения не безусловно. В каждом конкретном случае суды должны проверять, были ли такие меры должным образом обоснованы.

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Почему Верховный Суд принял сторону банка

Суд обратил внимание, что Сбербанк не закрывал счета клиентки и не расторгал договор, а лишь временно ограничил отдельные операции до прохождения личной идентификации.

Кроме того, у банка были обоснованные основания полагать, что платежные карты или доступ к дистанционному банкингу могли оказаться у третьих лиц, а информация о клиентке — быть неактуальной.

Поскольку истец так и не прошел повторную идентификацию, Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу Сбербанка, отменил решение апелляционной инстанции и оставил в силе решение суда первой инстанции.

В Верховном Суде также подчеркнули, что такие ограничения носят временный характер и могут быть отменены после актуализации данных и личной идентификации клиента.