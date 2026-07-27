Валютные интервенции НБУ на прошлой неделе снизились на 5,6%

Национальный банк Украины на прошлой неделе уменьшил интервенции на межбанковском рынке на $59,9 млн, или на 5,6% — до $1 млрд 14,5 млн, свидетельствует статистика на сайте регулятора, пишет «Интерфакс-Украина».

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Валютные интервенции НБУ

Согласно данным Нацбанка, за первые четыре дня прошлой недели среднедневное отрицательное сальдо купли и продажи валюты юрлицами уменьшилось до $140,9 млн с $168,5 млн за тот же период неделей ранее и суммарно составило $563,7 млн.

На рынке валютообменных операций население среднедневное отрицательное сальдо уменьшилось: с понедельника по четверг оно составило $9,2 млн против $11,6 млн на позапрошлой неделе, а продажа безналичной валюты все эти дни превышала ее покупку.

Официальный курс гривны к доллару, начавший прошлую неделю с отметки 44,6676 грн/$1, к концу недели ослаб до 44,8110 грн/$1.

Такая же динамика наблюдалась и на наличном рынке, где курс гривны к доллару за прошедшую неделю ослаб на 12 коп.: покупка — до 44,51 грн/$1, а продажа — до почти 44,90 грн/$1.

Читайте: Что будет с долларом и евро: прогноз курса гривны на 27−31 июля