Курс валют 27 июля: сколько стоят доллар и евро

В понедельник, 27 июля, на наличном рынке средний курс доллара вырос на 1 копейку в покупке и на 2 копейки в продаже. Евро подорожал на 2 копейки в покупке и на 4 копейки в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменных пунктах снизился на 14 копеек в покупке и на 3 копейки в продаже. Евро прибавил 3 копейки в покупке и 5 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,54−45,04 грн. Евро покупают за 50,77 грн, а продают за 51,41 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,76−44,87, евро — 51,20−51,40 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 44,77−44,80 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 50,97−50,99 грн/евро.

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