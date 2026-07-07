Международные резервы Украины по состоянию на 1 июля 2026 г. по предварительным данным составили $51 269,3 млн. В июне они увеличились на 12,1% благодаря валютным поступлениям от международных партнеров, которые превысили чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Международные резервы увеличились на 12,1%
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Факторы
В целом, динамику резервов в июне 2026 года определял ряд факторов.
Во-первых, поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга.
На валютные счета правительства в Нацбанке в июне поступило $11 316,3 млн, в том числе:
- $6 821,1 млн — от ЕС;
- $4 495,2 млн — через счета Всемирного банка.
Кроме того, Украина получила $4,4 млрд. от Европейского Союза. Это первая выплата в рамках первого оборонного транша по программе Ukraine Support Loan. Эти средства не были отнесены к международным резервам Украины в связи с их ограниченным (целевым) назначением по использованию.
За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено $269,7 млн., в том числе:
- $211,5 млн — обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;
- $7,2 млн — обслуживание валютных ОВГЗ;
- $51,0 млн — уплата другим кредиторам.
Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду $171,5 млн.
Во-вторых, сделки НБУ на валютном рынке Украины.
Согласно балансовым данным НБУ в июне продал на валютном рынке $5 147,0 млн.
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В-третьих, переоценка финансовых инструментов (в результате изменения рыночной стоимости и курсов валют) и влияние других факторов.
В июне из-за переоценки финансовых инструментов и влияния других факторов международные резервы уменьшились на $191,4 млн.
Регулятор указал, что текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,2 месяца будущего импорта.
Напомним
«Минфин» писал, что международные резервы Украины по состоянию на 1 июня 2026 года составили $45,7 млрд. В мае они уменьшились на 5,2%.
Отметим, что к началу этого года международные резервы составили $57,3 млрд.
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