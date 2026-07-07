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7 июля 2026, 15:30 Читати українською

Международные резервы увеличились на 12,1%

Международные резервы Украины по состоянию на 1 июля 2026 г. по предварительным данным составили $51 269,3 млн. В июне они увеличились на 12,1% благодаря валютным поступлениям от международных партнеров, которые превысили чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Международные резервы Украины по состоянию на 1 июля 2026 г.
Фото: pixabay

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Факторы

В целом, динамику резервов в июне 2026 года определял ряд факторов.

Во-первых, поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга.

На валютные счета правительства в Нацбанке в июне поступило $11 316,3 млн, в том числе:

  • $6 821,1 млн — от ЕС;
  • $4 495,2 млн — через счета Всемирного банка.

Кроме того, Украина получила $4,4 млрд. от Европейского Союза. Это первая выплата в рамках первого оборонного транша по программе Ukraine Support Loan. Эти средства не были отнесены к международным резервам Украины в связи с их ограниченным (целевым) назначением по использованию.

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено $269,7 млн., в том числе:

  • $211,5 млн — обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;
  • $7,2 млн — обслуживание валютных ОВГЗ;
  • $51,0 млн — уплата другим кредиторам.

Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду $171,5 млн.

Во-вторых, сделки НБУ на валютном рынке Украины.

Согласно балансовым данным НБУ в июне продал на валютном рынке $5 147,0 млн.

Читайте также: Валютные интервенции НБУ в июне подскочили до $5,1 миллиарда: регулятор назвал причины

В-третьих, переоценка финансовых инструментов (в результате изменения рыночной стоимости и курсов валют) и влияние других факторов.

В июне из-за переоценки финансовых инструментов и влияния других факторов международные резервы уменьшились на $191,4 млн.

Регулятор указал, что текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,2 месяца будущего импорта.

Напомним

«Минфин» писал, что международные резервы Украины по состоянию на 1 июня 2026 года составили $45,7 млрд. В мае они уменьшились на 5,2%.

Отметим, что к началу этого года международные резервы составили $57,3 млрд.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
7 июля 2026, 15:37
#
Яка різниця, якщо кешбек навіть за квітень не можуть виплатити досі, а вже липень, і періодично є новини про те, що немає з чого платити військовим зарплати…
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