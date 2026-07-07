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7 июля 2026, 15:15 Читати українською

ДБР пришло к производителю дронов: что известно об обысках в VYRIY Industries

7 июля правоохранители проводят обыски у производителя беспилотников VYRIY Industries. Процессуальные действия произошли в доме CEO компании Алексея Бабенко, у его родного брата, матери и в офисе компании. Об этом сообщило издание «Бабель», акционером которого является Бабенко.

7 июля правоохранители проводят обыски у производителя беспилотников VYRIY Industries.

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VYRIY Industries подтвердила проведение обысков и заявила о полном сотрудничестве со следствием. Представители компании «предоставляют всю необходимую информацию в рамках действующего законодательства», — говорится в официальном заявлении компании.

Там также отметили, что производство работает в штатном режиме, а компания продолжает выполнять контрактные обязательства перед силами обороны Украины и партнерами.

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Что известно о причинах обысков и остается неизвестным

По информации «Бабеля» со ссылкой на собственные источники, следователи проверяют обстоятельства возможного завышения цен на продукцию компании и заключения фиктивных договоров. Во время обыска в доме Бабенко изъяли $3 500 наличными и скопировали данные с мобильного телефона.

Впрочем, официального подтверждения этой информации от правоохранительных органов до сих пор нет. Государственное бюро расследований на момент публикации не комментировало причины процессуальных действий и не сообщало об объявлении какого-либо подозрения.

VYRIY Industries также обратила внимание на то, что накануне обысков на анонимных телеграмм-каналах распространялась недостоверная информация: в частности, сообщения о якобы изъятии у Алексея Бабенко $5 млн наличными. Компания назвала эти данные ложными.

Параллельно Бабель сообщает о длительной кампании дискредитации издания и его инвестора после публикации расследования в отношении штурмового полка «Скала». По утверждению редакции, после выхода материала в анонимных Telegram-каналах появились сообщения о якобы причастности Бабенко к информационной кампании против Генерального штаба.

Связаны ли обыски с этими публикациями — пока неизвестно.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Папа Римський Цукєрман
Папа Римський Цукєрман
7 июля 2026, 16:02
#
$3 500 готівкою? Really?

беріть на абордаж тролейбус в обласному центрі - там у половини пасажирів на кишені буде більше!
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