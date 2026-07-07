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7 июля 2026, 12:22 Читати українською

Китайский Chery запустил производство в Южной Африке на месте бывшего Nissan

Китайский автопроизводитель Chery приобрел завод Nissan вблизи Претории. Соглашение, оглашенное еще в январе 2026 года, вступило в силу 6 июля. Компания планирует начать производство автомобилей в Южной Африке в середине 2027 года и превратить страну в свой африканский хаб. Об этом сообщил Reuters .

Китайский автопроизводитель Chery приобрел завод Nissan вблизи Претории.

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Для старта производства Chery выбрал модельный ряд Jetour T series — внедорожники T1, Jaecoo J5 и Chery Tiggo 4.

Jaecoo J5 будет выпускаться как по версии с двигателем внутреннего сгорания, так и в электрическом варианте. При разгоне производства в третьем и четвертом кварталах 2027 года компания планирует выпустить 15 000 автомобилей. Долгосрочная цель — превысить 100 000 проданных авто в год в Южной Африке.

Всех 692 сотрудников завода сохранят. Вместе с косвенной занятостью у поставщиков и смежных сервисах проект должен создать дополнительно 3000 рабочих мест.

Chery также запустил программу локализации производства: на начальном этапе цель — 40% местного содержимого в автомобилях.

Читайте также: На европейских мощностях Nissan может стартовать производство китайских Chery

Chery — крупнейший китайский автоэкспортер. Как и другие китайские производители, компания сталкивается с избытком мощностей и жесткой конкуренцией на внутреннем рынке. Поэтому он приступил к ускоренной международной экспансии.

Сейчас производитель уже продает авто более чем в 80 странах. В Южной Африке компания появилась недавно, но сразу стала заметным игроком: в 2025 году Chery вошел в десятку самых популярных брендов континента. Nissan, напротив, закрыл завод после десятилетий присутствия на фоне глобальной реструктуризации компании.

Южная Африка становится все более привлекательным плацдармом для китайских автопроизводителей: развитая промышленная инфраструктура, соглашения о свободной торговле с рядом африканских стран и растущий спрос на доступные автомобили по всему континенту.

Читайте также: Электрический Qashqai откладывается: Nissan борется за выживание на рынке электрокаров

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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