Рынок электроники уходит в тень, а бюджет недополучает 20 млрд грн в год.

Отрасль торговли электроникой и бытовой техникой является одной из наиболее тенизированных в Украине. Председатель парламентского комитета по финансам Даниил Гетманцев опубликовал в телеграмм-канале анализ топ-50 компаний отрасли. Цифры оказались безутешными.

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Среди 50 крупнейших компаний по продаже электроники и бытовой техники зафиксированы три тревожные тенденции:

40% декларируют среднюю зарплату ниже рыночного уровня. По данным Work.ua, рыночная зарплата в отрасли превышает 25,4 тыс. грн в месяц — это маркер массового использования «конвертов». у 72% компаний уровень уплаты НДС за январь-апрель 2026 ниже среднего по отрасли (2,64%), часть из них декларирует нулевые начисления, а это признак неблагочестии плательщиков квартальные выручки по РРО/ПРРО в сетях магазинов со сравнимым количеством точек отличаются в разы, что прямо указывает на сокрытие реального оборота

По оценкам Гетманцева, из-за масштабных схем уклонения от налогообложения бюджет ежегодно недополучает около 20 млрд грн только из этой отрасли.

Он отмечает, что, несмотря на многочисленные обыски БЭБ и контрольные меры ГНС, ощутимого результата до сих пор нет. «Ожидаем от БЭБ и ДПС не показательные нарисованные презентации, а реальные результаты в борьбе с тенью», — написал он.

Гетманцев уверен, что отрасль нуждается в системных мерах по детенизации, а не точечных проверок. Пока схемы остаются, добросовестные плательщики оказываются в заведомо невыгодной конкурентной позиции.

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