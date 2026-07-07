В Минобороны пояснили, когда и какие выплаты военные получат за июнь

Министерство обороны Украины разъяснило порядок новых выплат для военнослужащих за июнь. Часть средств уже поступила или поступит в ближайшие дни, остальные после выполнения определенных процедур.

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Выплаты, которые военные уже получили или получат в ближайшие дни, — это базовое денежное довольствие. Дополнительное вознаграждение за работу в тылу в размере 10 000 грн за июнь поступит одновременно с дополнительным вознаграждением за участие в боевых действиях.

Сроки других выплат зависят от документального подтверждения:

Боевые выплаты и за взятие в плен после издания приказов командиров частей об объявлении размеров выплат конкретным военнослужащим

Выплаты за ударно-поисковые и штурмовые действия после поступления подтверждающих документов от высшего штаба. Если документы поступят позже установленного срока, выплату перенесут на следующий месяц. Приказом № 260 Минобороны определило, что высшему штабу в подтверждение штурмовых действий отводится трое суток

Выплаты за уничтожение живой силы после верификации в системе «Дельта» и объявления соответствующего приказа командира. Порядок верификации Минобороны предоставит отдельно

Разъяснение порядка выплат сейчас предоставляют Минобороны, Генштаб ВСУ и другие органы военного управления непосредственно для воинских частей.

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