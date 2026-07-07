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7 июля 2026, 8:52 Читати українською

Гетманцев предлагает изменить методологию расчета прожиточного минимума

Прожиточный минимум в Украине давно утратил связь с реальностью. Председатель парламентского комитета по финансам Даниил Гетманцев написал в своем телеграмм-канале, что подход к его расчету нужно менять кардинально. Дополнительно он объяснил, как это делается в Европе.

Прожиточный минимум в Украине давно утратил связь с реальностью.

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Как считают этот показатель в Украине сейчас и почему он не работает

В Украине прожиточный минимум до сих пор определяется через потребительскую корзину с перечнем конкретных товаров: сколько курток, носков или купальников нужно человеку на несколько лет. Этот подход давно устарел и не отражает реальные затраты.

В результате мы наблюдаем катастрофическую структуру расходов украинцев:

  • около 40% доходов — на продукты питания
  • 31% — на коммунальные услуги и аренду жилья
  • 9% — на здравоохранение
  • 4% — на транспорт

Итого почти 80% всех доходов идет только на самое необходимое. Это один из самых плохих показателей в Европе.

Читайте также: Зарплаты, оклады и прожиточный минимум: к чему готовиться украинцам к 2029 году

Как это делается в ЕС

В большинстве европейских стран логика другая. Сначала определяют стоимость полноценного питания по актуальным ценам, потому что это та часть, которую можно счесть объективно.

Далее закон устанавливает структуру: продукты должны составлять лишь определенную долю общей суммы, остальные распределяются на жилье, транспорт, лекарства, одежду, образование и культуру. Человек сам решает, на что тратить эти средства.

Показатели расходов на питание в странах ЕС:

  • Австрия — 10,9%
  • Германия — 11,8%
  • Люксембург — 9%
  • страны ЕС в целом — 10−13%

Что предлагает Гетманцев

Пересмотр прожиточного минимума — неотложный вопрос, который должен быть решен. По словам Председателя парламентского комитета по вопросам финансов, прежде всего, нужно отвязать от этого показателя все расчеты, не связанные с базовыми потребностями человека.

А сам прожиточный минимум сделать честным и понятным стандартом минимального уровня жизни — таким, каким он должен быть изначально.

Читайте также: Гетманцев рассказал, когда будут приняты законопроекты о реестре дропов и реестр банковских счетов

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Java Vetal
Java Vetal
7 июля 2026, 12:28
#
Пенсіонер з того мінімуму може оплатити лише комуналку та харчуватись сурогатами та спредами, бо на базові ліки вже не вистачить грошей, а ще треба на домовину відкладати хоч щось
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