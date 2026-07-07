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7 июля 2026, 8:33 Читати українською

Украина переходит на единые аукционы газовых мощностей на границах со странами ЕС

Оператор ГТС Украины вместе с операторами сопредельных стран запускает новый механизм распределения газовых мощностей на межгосударственных точках соединения. Первые годовые аукционы стартуют на границах с Венгрией, Румынией и Молдовой.

Оператор ГТС Украины вместе с операторами сопредельных стран запускает новый механизм распределения газовых мощностей на межгосударственных точках соединения.

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Об аукционах на точках соединения с Польшей и Словакией пока откладываются на неопределенный срок.

До этого участники рынка бронировали мощности отдельно с каждой стороны границы в рамках двух разных аукционов. Теперь они смогут забронировать мощности в пределах одного аукциона и единственного продукта. Это существенно упрощает процедуру трансграничной торговли газом.

Механизм стал возможным после того, как в июне НКРЭКУ приняло решение о переходе на объединенные мощности начиная с 2026/2027 газового года. Это очередная степень интеграции украинского газового рынка в сети ЕС.

Что это дает рынку

Введение объединенных продуктов мощности будет способствовать:

  • дальнейшей интеграции украинского рынка природного газа во внутренний рынок ЕС;
  • повышению эффективности использования межгосударственной газотранспортной инфраструктуры;
  • развитию трансграничной торговли газом;
  • укреплению энергетической сохранности региона.

«Внедрение механизма является результатом тесной координации с операторами смежных ГТС, национальными регуляторами и европейскими институтами», — отметила и.о. о. генерального директора Оператора ГТС Украины Наталья Бойко.

Пока запускаются межгосударственные аукционы, в Украине продолжается прием заявок на распределение годовой мощности на внутренних точках входа и выхода. Этот процесс начался в конце июня и завершится 13 июля 2026 года.

Добавим, что НКРЭКУ уже изменила нормативную базу по распределению мощности межгосударственных соединений и теперь она измеряется в энергетических единицах, а не в физических объемах, что также соответствует стандартам ЕС.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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