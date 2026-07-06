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6 июля 2026, 19:38 Читати українською

Более 4300 единиц энергооборудования поступило в Украину с начала года и еще тысяча в пути

Министерство энергетики подвело промежуточные итоги гуманитарной помощи для энергосектора. С начала 2026 года Украина получила 4314 единиц оборудования от международных партнеров — и в ближайшее время ожидает еще более тысячи.

Министерство энергетики подвело промежуточные итоги гуманитарной помощи для энергосектора.

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Что именно получили и от кого

Среди переданного оборудования — генераторы, трансформаторы, блочно-модульные котельные, когенерационные установки и котлы. Помощь оказали партнеры из более чем 25 стран: ЕС, США, Японии, Великобритании, Канады и других государств, а также международные организации UNICEF/WASH, PFRU и компания VOLVO.

В ближайшее время ожидается дополнительное поступление 785 генераторов, 124 трансформатора и 155 единиц другого теплоэнергетического оборудования.

Куда распределяют помощь

Со складов специализированного хаба с начала года отправили 448 грузов общим весом 3,6 тыс. тонн.

В регионы передано:

  • 2 511 генераторов
  • 88 трансформаторов
  • 160 единиц котельных, когенерационных установок и котлов

Оборудование направляют на объекты критической инфраструктуры и в общин, которые больше всего страдают от атак на энергосистему.

Общий масштаб поддержки с 2022 года

С марта 2022 года при координации Минэнерго в Украину поступил 2451 гуманитарный груз для энергосектора совокупным весом 31,4 тыс. тонн. Из них более 27,2 тыс. тонн уже распределены между областями.

В целом гуманитарную поддержку энергетике оказали 39 стран.

Отдельная статья поступлений — 3,3 тыс. тонн оборудования из выведенных из эксплуатации теплоэлектроцентралей Европы. Эти агрегаты уже установлены и работают в Винницкой, Киевской, Ивано-Франковской, Харьковской, Николаевской и других областях.

На конференции URC 2026 года украинские энергетические компании привлекли более €1 млрд финансирования. Швеция дополнительно одобрила пакет помощи на $154 млн, подавляющая часть которого ($140,7 млн) поступит непосредственно в украинский Фонд поддержки энергетики на подготовку к зиме.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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