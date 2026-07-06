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6 июля 2026, 14:21 Читати українською

Гривна или евро: что ждет украинскую валюту после вступления в ЕС

Украина движется к более глубокой финансовой интеграции с Европейским Союзом, однако переход на евро — это долгосрочная перспектива, а не быстрое политическое решение. Об этом заявил Сергей Мамедов, вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления «Глобус Банка».

Украина движется к более глубокой финансовой интеграции с Европейским Союзом, однако переход на евро — это долгосрочная перспектива, а не быстрое политическое решение.

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Заменят ли гривну

По его словам, потенциальная замена гривны на евро возможна только после прохождения обширного подготовительного этапа: адаптации банковского регулирования к нормам ЕС, стабилизации экономики, контроля над инфляцией, укрепления финансовой устойчивости, выполнения требований по валютной стабильности и завершения войны.

«Сначала Украине нужно не просто заявить о желании двигаться к евро, а фактически научиться работать по европейским правилам. Сегодня мы еще не говорим о скорой замене гривны на евро. Речь идет о фундаменте, без которого такие разговоры вообще не имели бы практического смысла», — отметил банкир.

Читайте также: В НБУ рассказали, когда Украина может перейти на евро

Он подчеркнул, что даже вступление Украины в ЕС само по себе не будет означать автоматического перехода на евро. Перед этим страна должна как минимум два года находиться в специальном валютном механизме ERM II, который фактически проверяет способность национальной валюты оставаться стабильной по отношению к евро.

Отдельно эксперт обратил внимание на важность финансовой евроинтеграции, в частности присоединения Украины к SEPA — единой зоне платежей в евро. Это может сделать переводы для граждан быстрее и понятнее, а для бизнеса — упростить расчеты с европейскими партнерами.

По мнению Мамедова, практическая дискуссия о переориентации на евро может стать реалистичной не раньше, чем через 3−4 года после завершения войны или прекращения её горячей фазы.

«Украина движется в сторону Европы, и роль евро в нашей финансовой системе будет постепенно расти. Но переход от гривны к евро — это долгосрочная перспектива, возможная только после вступления в ЕС, стабилизации экономики и выполнения всех необходимых условий», — подчеркнул Сергей Мамедов.

Напомним

Ранее «Минфин» сообщал, что Украина начала рассматривать возможность отказа от доллара США, потенциально привязав свою валюту более тесно к евро из-за фрагментации мировой торговли и укрепления связей с Европой.

«Возможное вступление в ЕС, „усиление роли ЕС в обеспечении нашей обороноспособности, рост волатильности на мировых рынках и вероятность фрагментации мировой торговли“ заставляют Нацбанк пересматривать целесообразность использования евро в качестве референтной валюты для гривны вместо доллара», — отметил глава НБУ Андрей Пишный.

Читайте: Почему НБУ заговорил о привязке гривны к евро и что из этого получится

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+15
Dmitry V.G.
Dmitry V.G.
6 июля 2026, 14:37
#
Будет то же самое, что и с турецкой лирой, после вступления Турции в ЕС…
+
+11
kadaad1988
kadaad1988
6 июля 2026, 15:02
#
Отличный стеб!!!
+
+26
Romanenkas17
Romanenkas17
6 июля 2026, 14:53
#
Знову ділите журавля в небі?? до євросоюзу як до неба рачки — аби д-ні мріями жили))
+
0
kadaad1988
kadaad1988
6 июля 2026, 15:03
#
Морковка для лохов продолжает болтаться.
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