Цены на вторичное жилье в Испании выросли до максимума за 21 год

В июне 2026 года средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в Испании достигла 3 133 евро , что на 4% больше, чем кварталом ранее, и на 17,2% превышает показатель июня 2025 года. Об этом свидетельствуют данные Индекса недвижимости Fotocasa, сообщает Euronews.

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Цены бьют рекорды

По итогам второго квартала 2026 года цены на вторичное жилье в Испании выросли на 17,2% в годовом исчислении. Только за период с апреля по июнь они повысились еще на 4%, а средняя стоимость квадратного метра составила 3 133 евро.

По данным Fotocasa, в течение первых шести месяцев года цены четыре раза обновляли исторические максимумы и находятся на самом высоком уровне за последние 21 год.

Почему дорожает жилье

Руководитель исследовательского подразделения Fotocasa Мария Матос объясняет, что основной причиной удорожания стал существенный дисбаланс между спросом и предложением. По ее словам, дефицит жилья, условия кредитования и демографическое давление в самых крупных городах продолжают подогревать рынок.

«В результате цены растут все быстрее, что затрудняет доступ к жилью и увеличивает разрыв в его доступности для большого числа домохозяйств», — отметила Матос.

Тенденция, зафиксированная Fotocasa, в целом соответствует официальной статистике Национального института статистики Испании (INE), хотя оба источника используют разные методики.

Fotocasa анализирует цены, указанные в объявлениях о продаже, в то время как INE учитывает фактическую стоимость заключенных сделок.

По данным INE, в первом квартале 2026 года общая стоимость жилья в Испании выросла на 12,9% в годовом исчислении, а вторичное жилье подорожало на 13,5%.

Больше всего цены выросли в Мурсии

Во втором квартале стоимость жилья повысилась в 16 автономных сообществах. Наибольшее удорожание зафиксировано в:

Мурсии — 8,6%;

Кантабрии — 6,3%;

Валенсийскому сообществу — 5,9%;

Кастилии и Леони — 5,6%;

Ла-Риоси — 5,1%.

Единственным регионом, где цены снизились, стали Канарские острова — на 0,7%.

В годовом исчислении Мурсия также стала лидером с приростом 28%, опередив Кантабрию (20%), Валенсийское сообщество (19,8%), Астурию (17%) и Андалусию (16,9%).

В Fotocasa отмечают, что 14 автономных сообществ завершили июнь с двусмысленными темпами роста цен. Для сравнения: в 2025 году таких регионов было 11, в 2024-м — 6, а в 2023 году — 7.

Где жилье самое дорогое

Самым дорогим регионом для покупки вторичного жилья остаются Балеарские острова, где средняя цена составляет 5441 евро за квадратный метр. Далее расположились:

Мадрид — 5 410 евро;

Страна Басков — 3 925 евро;

Каталония — 3 418 евро;

Канарские острова — 3 374 евро.

Самое доступное жилье продается в:

Эстремадури — 1 352 евро за кв. м;

Кастилии-Ла-Манчи — 1 407 евро;

Кастилии и Леони — 1 816 евро.

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Лидеры среди провинций и городов

Во втором квартале цены выросли в 46 провинциях. Наибольшее удорожание зафиксировано в:

Леони — 10,7%;

Паленсии — 10,2%;

Мурсии — 8,6%.

В то же время, снижение цен наблюдалось только в четырех провинциях: Куэнци, Уэльви, Санта-Крус-де-Тенерифе и Авили.

Самой дорогой провинцией остается Балеарский архипелаг со средней ценой 5441 евро за квадратный метр, далее следуют Мадрид (5410 евро), Гипускоа (4695 евро) и Малага (4690 евро). Самое дешевое жилье продается в провинции Хаэн, где квадратный метр стоит 1112 евро.

Среди административных центров провинций быстрее всего цены росли в Леоне, в то время как самым дорогим городом страны остается Сан-Себастьян, где средняя цена составляет 7 158 евро за квадратный метр.

В самые дорогие города также входят:

Мадрид — 6 630 евро;

Барселона — 5 368 евро;

Пальма — 5 275 евро;

Малага — 4 320 евро;

Бильбао — 4 157 евро.

Среди всех муниципалитетов страны самым дорогим остается Санта-Эулария-дес-Риу на острове Ибица, где квадратный метр стоит 8 491 евро. За ним следуют Сант-Антони-де-Портмани (8 284 евро) и город Ибица (7 441 евро).

В Мадриде самым дорогим районом является Саламанка со средней ценой 10 786 евро за квадратный метр, а в Барселоне — Сарриа-Сант-Жервази, где квадратный метр стоит 7 540 евро.