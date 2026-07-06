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6 июля 2026, 8:26 Читати українською

Номер авто можно выбрать онлайн: как заказать желаемую комбинацию цифр

Владельцы транспортных средств могут онлайн выбрать новый номерной знак с желаемым сочетанием цифр при оформлении услуги «Восстановление и обмен свидетельства о регистрации транспортного средства» в Кабинете водителя, говорится в сообщении Главного сервисного центра МВД.

Владельцы транспортных средств могут онлайн выбрать новый номерной знак с желаемым сочетанием цифр при оформлении услуги «Восстановление и обмен свидетельства о регистрации транспортного средства» в Кабинете водителя, говорится в сообщении Главного сервисного центра МВД.► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиПреимущества сервисаСервис позволяет не только заказать новое свидетельство о регистрации при потере, повреждении или необходимости замены документа, но и при необходимости изменить номерной знак.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Преимущества сервиса

Сервис позволяет не только заказать новое свидетельство о регистрации при потере, повреждении или необходимости замены документа, но и при необходимости изменить номерной знак. В частности, можно выбрать платную комбинацию цифр из списка доступных.

Главный сервисный центр МВД ранее объяснял, что услуга восстановления свидетельства о регистрации транспортного средства онлайн доступна физическим лицам для всех типов транспортных средств через приложение Дия и Кабинет водителя.

Как выбрать номер онлайн

Чтобы воспользоваться услугой, владельцу авто нужно авторизироваться в Кабинете водителя с помощью ID.GOV.UA или Дия. Подписи.

Затем необходимо выбрать услугу «Восстановление и обмен свидетельства о регистрации транспортного средства» и при оформлении заявки указать замену номерного знака.

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Далее система покажет список доступных композиций. Владелец транспортного средства может выбрать желаемый номерной знак и завершить оформление услуги.

Доступные номерные знаки отображаются в режиме реального времени. Это позволяет сразу проверить, нужна ли комбинация цифр. Отдельно на сайте ГСЦ МВД работает сервис проверки доступных номерных знаков для авто, где можно выбрать область, сервисный центр, тип транспорта и желаемую комбинацию.

Сколько это стоит

Стоимость номерного знака зависит от выбранной комбинации цифр и категории транспортного средства. Для определенных платных комбинаций она составляет от 4800 до 96 000 грн.

Кроме стоимости самого номерного знака с желаемой комбинацией, владелец авто также оплачивает административную услугу, бланк нового свидетельства о регистрации транспортного средства и стоимость номерного знака как металлической спецпродукции.

Услуга доступна в случаях утраты свидетельства о регистрации, повреждении документа, замене номерных знаков и других ситуациях, когда законодательство предусматривает выдачу нового свидетельства о регистрации транспортного средства.

Перед подтверждением заявки следует тщательно проверить выбранную комбинацию номера и персональные данные. После обработки обращение владелец транспортного средства получит новое свидетельство о регистрации и номерных знаках в соответствии с оформленной услугой.

Госсервисы для водителей

МВД постепенно переводит часть услуг для автовладельцев онлайн. В Кабинете водителя уже доступны сервисы, связанные с водительским удостоверением, номерными знаками, штрафами, автогражданкой и проверкой транспортных средств.

Отдельно действуют онлайн-услуги бронирования и хранения номерных знаков. Для этого также нужно авторизироваться в Кабинете водителя, выбрать подходящую операцию и оплатить услугу онлайн.

Для автовладельцев это сокращает количество визитов в сервисные центры МВД и позволяет заранее проверить доступные комбинации. В то же время, финальное оформление зависит от корректности данных в заявке, оплаты и наличия выбранного номерного знака на момент подачи запроса.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Три літри
Три літри
6 июля 2026, 10:03
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