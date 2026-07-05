Налоговая объяснила, кто из пенсионеров может не платить земельный налог

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

5 июля 2026, 10:11 Читати українською

Налоговая объяснила, кто из пенсионеров может не платить земельный налог

Физические лица, которым назначена пенсия не по возрасту, а по выслуге лет, по инвалидности, в связи с потерей кормильца или по другим основаниям, могут получить льготу по уплате земельного налога после достижения пенсионного возраста. Но для этого они должны подтвердить право на льготу соответствующими документами. Об этом сообщает Государственная налоговая служба со ссылкой на нормы Налогового кодекса Украины.

Физические лица, которым назначена пенсия не по возрасту, а по выслуге лет, по инвалидности, в связи с потерей кормильца или по другим основаниям, могут получить льготу по уплате земельного налога после достижения пенсионного возраста.

▶ Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Льготы по земельному налогу для физических лиц определены статьей 281 НКУ. От уплаты земельного налога освобождаются, в частности, пенсионеры по возрасту. Такую категорию прямо предусматривает пункт 281.1 статьи 281 Налогового кодекса.

Какие участки подпадают под льготу

Льгота не является безлимитной. Она распространяется только на земельные участки по каждому виду использования в пределах граничных норм.

В частности, освобождение от земельного налога действует для следующих участков:

  • для ведения личного крестьянского хозяйства — не более 2 га;
  • для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений:

в селах — не более 0,25 га;

в поселках — не более 0,15 га;

в городах — не более 0,10 га;

  • для индивидуального дачного строительства — не более 0,10 га;
  • для строительства индивидуальных гаражей — не более 0,01 га;
  • для ведения садоводства — не более 0,12 га.

Читайте также: Налоговая объяснила, как платить за землю в 2026 году

Такие пределы установлены пунктом 281.2 статьи 281 НКУ. Если площадь участка превышает установленную норму, льгота применяется только в пределах разрешенного размера.

Когда начинает действовать освобождение от налога

Если право на льготу возникает в течение года, земельный налог не уплачивается со следующего месяца после месяца возникновения такого права. Если право на льготу утрачено в течение года, налог начинают уплачивать со следующего месяца после месяца утраты права.

Для применения льготы физическое лицо должно обратиться в контролирующий орган по месту нахождения земельного участка и подать документ, подтверждающий право на освобождение от уплаты налога. Для пенсионеров по возрасту таким документом является пенсионное удостоверение.

Читайте также: С начала года украинцы уплатили почти 16 млрд грн земельного налога

Если человек получает пенсию за выслугу лет, по инвалидности или в связи с потерей кормильца, само по себе пенсионное удостоверение может не подтверждать статус пенсионера по возрасту. По достижении пенсионного возраста ей необходимо подтвердить, что она имеет право на льготу именно как пенсионер по возрасту, даже если вид пенсии фактически не изменился.

Отдельная норма действует в отношении земель, переданных в аренду плательщику единого налога четвертой группы. В соответствии с пунктом 281.3 статьи 281 НКУ, владельцы земельных участков, земельных долей паев и землепользователи освобождаются от земельного налога на период действия единого налога четвертой группы, если передали такие участки в аренду плательщику этого налога.

Почему это важно

Земельный налог относится к местным налогам, поэтому ставки, льготы в пределах полномочий общин и администрирование платежей напрямую влияют на доходы местных бюджетов. Для владельцев небольших участков льгота может быть незначительной в денежном выражении, но для пенсионеров она часто имеет практическое значение.

Самая распространенная ошибка — считать, что любая пенсия автоматически дает право не платить земельный налог. Налоговый кодекс формулирует льготу более узко: речь идет именно о пенсионерах по возрасту. Другие категории могут иметь отдельные основания для освобождения, например инвалидность I или II группы, но это уже другая льготная категория, которую также необходимо подтверждать документами.

Как ранее писал «Минфин», налоговые льготы для физических лиц все чаще зависят не только от статуса человека, но и от правильного оформления документов. В случае с земельным налогом это особенно важно: если плательщик не подал подтверждение или заявление о выборе участка, налоговая может начислить налоговое обязательство на общих основаниях.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами