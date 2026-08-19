В США хотят запретить выпуск и продажу стейблкоинов без лицензии

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

19 августа 2026, 18:43 Читати українською

В США хотят запретить выпуск и продажу стейблкоинов без лицензии

Министерство финансов США обнародовало проект поправок, которые устанавливают требования к выпуску и обращению стейблкоинов на американском рынке. Поправки дополняют закон о стейблкоинах GENIUS, вступивший в силу летом прошлого года.

Министерство финансов США обнародовало проект поправок, которые устанавливают требования к выпуску и обращению стейблкоинов на американском рынке.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

О чем идет речь в поправках

Законопроект о поправках устанавливает обязательное лицензирование криптокомпаний.

Если Конгресс его примет, с 18 января 2027 года все эмитенты стейблкоинов будут обязаны получать федеральную или местную лицензию.

Криптоплатформы смогут предлагать клиентам стейблкоины иностранных эмитентов, но при условии, что те соблюдают законодательство США и действующие межгосударственные соглашения между США и регуляторами страны своей юрисдикции.

Еще более жесткие ограничения предлагается установить с 18 июля 2028 года: Минфин хочет лишить криптовалютные биржи и сервисы права предлагать американцам стейблкоины, выпущенные эмитентом без официальной лицензии Минфина США.

Министр финансов Скотт Бессент назвал предлагаемые меры способом «закрепить за долларом статус ведущей мировой резервной валюты».

Сейчас проект поправок к GENIUS находится на этапе общественных слушаний, которые продлятся 60 дней с момента публикации в федеральном реестре. Затем документ должен поступить в Конгресс.

Читайте также: Трамп подписал закон о регулировании стейблкоинов. Как отреагировал крипторынок

Что с CLARITY

В американском парламенте завис другой закон о крипторынке — CLARITY.

Изначально планировалось, что Сенат рассмотрит инициативу до ухода на летние каникулы. Однако лидер республиканцев в Сенате Джон Тьюн не стал подавать ходатайство о прекращении дебатов (cloture) до 7 августа — это ходатайство необходимо для начала голосования всем Сенатом.

Сенатор посетовал на затянувшиеся переговоры с администрацией президента, в ходе которых буквально «проходили по каждой строчке» документа. Проволочки связаны с так называемым «этическим аспектом» законопроекта — предложением запретить высокопоставленным госслужащим, в том числе президенту США, участвовать в криптобизнесе.

Чтобы Дональд Трамп не отказался подписать CLARITY, два его сторонника предложили добавить в законопроект разрешение президенту получить отсрочку уплаты федерального налога на прибыль с продажи криптоактивов.

Напомним

Ранее «Минфин» сообщал, что президент США Дональд Трамп в июле 2025 года, подписал исторический закон GENIUS Act, вводящий четкое регулирование для стейблкоинов — цифровых валют, привязанных к доллару. Это первый масштабный закон в США, устанавливающий правовую базу этой категории криптоактивов.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами