В США хотят запретить выпуск и продажу стейблкоинов без лицензии

Министерство финансов США обнародовало проект поправок , которые устанавливают требования к выпуску и обращению стейблкоинов на американском рынке. Поправки дополняют закон о стейблкоинах GENIUS, вступивший в силу летом прошлого года.

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О чем идет речь в поправках

Законопроект о поправках устанавливает обязательное лицензирование криптокомпаний.

Если Конгресс его примет, с 18 января 2027 года все эмитенты стейблкоинов будут обязаны получать федеральную или местную лицензию.

Криптоплатформы смогут предлагать клиентам стейблкоины иностранных эмитентов, но при условии, что те соблюдают законодательство США и действующие межгосударственные соглашения между США и регуляторами страны своей юрисдикции.

Еще более жесткие ограничения предлагается установить с 18 июля 2028 года: Минфин хочет лишить криптовалютные биржи и сервисы права предлагать американцам стейблкоины, выпущенные эмитентом без официальной лицензии Минфина США.

Министр финансов Скотт Бессент назвал предлагаемые меры способом «закрепить за долларом статус ведущей мировой резервной валюты».

Сейчас проект поправок к GENIUS находится на этапе общественных слушаний, которые продлятся 60 дней с момента публикации в федеральном реестре. Затем документ должен поступить в Конгресс.

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Что с CLARITY

В американском парламенте завис другой закон о крипторынке — CLARITY.

Изначально планировалось, что Сенат рассмотрит инициативу до ухода на летние каникулы. Однако лидер республиканцев в Сенате Джон Тьюн не стал подавать ходатайство о прекращении дебатов (cloture) до 7 августа — это ходатайство необходимо для начала голосования всем Сенатом.

Сенатор посетовал на затянувшиеся переговоры с администрацией президента, в ходе которых буквально «проходили по каждой строчке» документа. Проволочки связаны с так называемым «этическим аспектом» законопроекта — предложением запретить высокопоставленным госслужащим, в том числе президенту США, участвовать в криптобизнесе.

Чтобы Дональд Трамп не отказался подписать CLARITY, два его сторонника предложили добавить в законопроект разрешение президенту получить отсрочку уплаты федерального налога на прибыль с продажи криптоактивов.

Напомним

Ранее «Минфин» сообщал, что президент США Дональд Трамп в июле 2025 года, подписал исторический закон GENIUS Act, вводящий четкое регулирование для стейблкоинов — цифровых валют, привязанных к доллару. Это первый масштабный закон в США, устанавливающий правовую базу этой категории криптоактивов.