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19 августа 2026, 17:15 Читати українською

Рада повысила социальные выплаты для людей с инвалидностью: детали

Верховная Рада в среду, 19 августа, приняла закон о комплексной государственной поддержке и повышении социальных гарантий для семей, в которых воспитываются люди с инвалидностью. Об этом сообщила пресс-служба парламента.

Верховная Рада в среду, 19 августа, приняла закон о комплексной государственной поддержке и повышении социальных гарантий для семей, в которых воспитываются люди с инвалидностью.

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Как изменятся соцгарантии

Законопроект № 14191 поддержал 331 народный депутат, сообщил один из его инициаторов, глава парламентского финансового комитета Даниил Гетманцев.

«Это очень важный шаг для поддержки семей с детьми с инвалидностью и лиц с инвалидностью с детства», — написал он в Telegram.

Одним из ключевых изменений станет введение базовой величины — нормативного денежного показателя, от которого будут зависеть размеры государственной социальной помощи. Начиная с 2027 года она будет определяться в законе о государственном бюджете на соответствующий год, но она не может быть менее 4000 грн.

Соответственно ежемесячное пособие будет составлять:

  • детям с инвалидностью до 18 лет — 200% базовой величины, то есть не менее 8000 грн;
  • людям с инвалидностью с детства первой группы — 200% (не менее 8000 грн);
  • второй группы — 100% (не менее 4000 грн);
  • третьей группы — 75% (не менее 3000 грн).

Также предусмотрены надбавки за уход. Для детей с инвалидностью подгруппы, А в возрасте до 18 лет она составит 200% базовой величины, для других детей с инвалидностью, нуждающихся в уходе, — 100%.

Для людей с инвалидностью с детства первой группы надбавка составит 200% базовой величины для подгруппы, А и 100% для подгруппы Б. Одинокие люди с инвалидностью с детства второй и третьей групп, нуждающиеся в постоянном уходе, будут получать прибавку в размере 75%.

Родители, у которых родился ребенок с инвалидностью, получат право раз в год на двухнедельный отдых. В целом, по оценке авторов закона, сочетание выплат и социальных услуг может обеспечивать семьям поддержку от 20 000 до 71 000 грн в месяц в зависимости от индивидуальных потребностей.

Закон меняет подход к поддержке: финансовую помощь объединят с социальными услугами: ранним вмешательством, сопровождением во время инклюзивного обучения, комплексным развитием и уходом за ребенком и временным отдыхом для родителей.

Одним из ключевых изменений стал новый механизм выплат детям с инвалидностью, находящимся в заведениях. 90% пособия будет зачисляться на депозитный счет ребенка, 10% — на текущий для личных нужд. Средства будут принадлежать ребенку и могут быть использованы для образования, лечения, жилья или начала самостоятельной жизни.

Если после 14 лет ребенок поступит в заведение профессионального, профессионального высшего или высшего образования и будет проживать вне учреждения, где находился на полном государственном содержании, 50% пособия будет поступать на текущий счет, а 50% — на депозитный.

С 2028 года для совершеннолетних людей с инвалидностью с детства, проживающих в заведениях, 50% пособия будут выплачиваться непосредственно человеку, а 50% — заведения как оплата социальных услуг.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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