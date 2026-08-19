Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к доллару на четверг, 20 августа, на уровне 44,70 грн за доллар. Это на 7 копеек меньше, чем днем раньше. Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
Доллар подешевел, евро прибавил в цене: курс НБУ на 20 августа
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Официальный курс евро, напротив, вырос на 3 копейки — до 51,86 грн.
Официальные курсы на 20 августа
Официальные курсы валют на четверг составят:
- 1 доллар США — 44,70 грн;
- 1 евро — 51,86 грн.
Для сравнения, по состоянию на 19 августа официальный курс доллара составил 44,77 грн, а евро — 51,83 грн.
Источник: Минфин
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