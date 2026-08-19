Минфин США снова вливает в рынок миллиарды

Министерство финансов США внезапно объявило о расширении программы выкупа долгосрочных государственных облигаций. Это решение было принято в ответ на рекордно высокую доходность этих ценных бумаг за последние годы. Об этом пишет Bloomberg.

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Выкуп ценных бумаг

Спустя две недели после публикации плана выкупа на текущий квартал, в среду Министерство финансов объявило об увеличении объёма операций по выкупу ценных бумаг, срок погашения которых составляет от 10 до 30 лет, минимум вдвое. Это делается для поддержания ликвидности.

Министр финансов Скотт Бессент уже применял программу выкупа облигаций в прошлом году как часть «широкого набора инструментов», которые могут быть использованы для стабилизации рынка казначейских облигаций.

«Главное здесь — это время», — отметил Джон Бриггс, руководитель отдела стратегии процентных ставок в Natixis North America. «По моему мнению, это не случайное событие, и более значимым является сигнал, который оно посылает. Если доходность продолжит расти, Казначейство будет пытаться этому противостоять — и теперь мы знаем, на какие моменты нужно обратить внимание».

Официальные представители сделали это заявление после того, как на текущей неделе доходность 30-летних облигаций снова достигла максимального уровня с 2007 года. Трейдеры также готовятся к аукциону по размещению новых 20-летних облигаций на сумму 16 миллиардов долларов.

После объявления доходность облигаций снизилась, а ставки по 30-летним облигациям упали на 9 базисных пунктов до 5,19%.

Министерство финансов заявило, что увеличение объёмов выкупа облигаций направлено на повышение ликвидности в долгосрочных сегментах рынка.

Оно также отметило устойчивую и сильную поддержку со стороны участников рынка, что подтверждается значительным количеством высококачественных предложений, регулярно получаемых Министерством в рамках долгосрочных операций по выкупу облигаций.