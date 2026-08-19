К закрытию межбанка в среду, 19 августа, курс доллара упал на 3 копейки в покупке и продаже, евро подорожал на 14 копеек в покупке и продаже.
Евро на межбанке вырос на 14 копеек
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Валютный рынок
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Открытие 19 августа
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Закрытие 19 августа
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Изменения
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44,71/44,74
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44,68/44,71
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3/3
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51,85/51,87
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52,09/52,11
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14/14
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,53−44,99 грн. Евро покупают за 51,58 грн, а продают за 52,23 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,90−44,96, евро — 51,82−52,00 грн.
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Источник: Минфин
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