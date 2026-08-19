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19 августа 2026, 18:20 Читати українською

Долги по зарплате: государственные исполнители взыскали 277 млн грн в пользу работников

277,2 млн грн задолженности по заработной плате и другим выплатам, связанным с трудовым правоотношением, взыскали органы Государственной исполнительной службы в пользу работников в течение января-июля 2026 года. Об этом говорится в сообщении Минюста.

277,2 млн грн задолженности по заработной плате и другим выплатам, связанным с трудовым правоотношением, взыскали органы Государственной исполнительной службы в пользу работников в течение января-июля 2026 года.

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Сколько принудительно взыскали

В частности, в Кировоградской области государственные исполнители взыскали с ООО «Светловодскбыт» 40,39 млн грн задолженности по заработной плате. Средства получили 372 работника предприятия.

В Луганской и Харьковской областях государственные исполнители фактически выполнили 920 исполнительных производств по задолженности ГП «Украинский научно-технический центр металлургической промышленности «Энергосталь». Работникам выплачено более 32 млн грн.

В Днепропетровской области со счетов КП «Самаратеплоэнерго» Самаровского городского совета взыскано 25,07 млн грн задолженности по заработной плате. Средства получили 1154 работника предприятия.

Принудительное исполнение решений о взыскании заработной платы остается одним из важных направлений работы органов ГИС, ведь речь идет о возобновлении нарушенных трудовых прав и получении людьми заработанных ими средств.

Кроме того, за семь месяцев 2026 года органы Государственной исполнительной службы взыскали 4,16 млрд грн в бюджет. Это на 313 млн грн, или 8,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Также государственные исполнители обеспечивают поступление исполнительного собрания.

За январь-июль 2026 взыскано 1,53 млрд грн исполнительного сбора. Это более чем на 197 млн грн (почти на 15%) больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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