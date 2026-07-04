Украинцам начали выплачивать «Национальный кешбек» за апрель: потратить их

Украинцам начали выплачивать средства за апрель в рамках программы «Национальный Кешбек». Деньги получат более пяти миллионов граждан. Об этом сообщила прессслужба «Дия».

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Что известно

Отмечается, что средства, уже зачисленные на карточку «Национальный кешбек», необходимо использовать до 31 июля. После этой даты неиспользованный остаток будет возвращен в государственный бюджет.

Средства можно потратить на:

оплату коммунальных и почтовых услуг;

приобретение лекарств;

продуктов украинского производства;

покупку книг украинских издательств;

благотворительность или поддержку сил обороны Украины.

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Также отмечается, что апрельская выплата завершает первый этап программы «Национальный Кэшбек». Если кешбек, накопленный до 30 апреля 2026 года, не был зачислен на карту, получить его невозможно. С 1 мая начался новый этап программы, поэтому накопления формируются заново.

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