Кабмин готовит программы зимней поддержки уязвимых граждан: детали

Украинское правительство приступило к подготовке программ зимней поддержки для уязвимых категорий населения на сезон 2026−2027 годов. Как сообщила пресс-служба Министерства социальной политики, семьи и единства Украины, для реализации этих инициатив правительство привлекает финансирование международных партнеров через государственные финансовые инструменты, в частности через Гуманитарный счет.

► Читайте телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Подробности

В ведомстве пояснили, что Гуманитарный счет объединяет ресурсы международных доноров с возможностями государственной системы социальной защиты.

Благодаря этому механизму ранее более 8,7 тысячи семей из девяти прифронтовых областей, воспитывающих детей с инвалидностью подгруппы А, получили финансовую помощь от ЮНИСЕФ в размере 6 500 гривен.

Министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин подчеркнул, что подготовка к отопительному сезону должна начинаться заблаговременно, чтобы люди получили необходимую помощь еще до наступления холодов.

Читайте также: До 6 500 гривен помощи: правительство раскрыло детали «Зимней поддержки»

«Россия не прекращает террор против мирных украинцев, нанося удары по жилым домам и гражданской инфраструктуре. Мы понимаем, что следующая зима будет не менее сложной, чем предыдущая, именно поэтому готовимся уже сейчас. Наша задача — чтобы люди получили необходимую поддержку уже в октябре, а не тогда, когда зима будет в самом разгаре», — отметил он.

В министерстве подчеркивают, что подготовка к зимнему периоду является одним из ключевых приоритетов социальной политики на ближайшие месяцы. Координация с международными организациями и донорами должна обеспечить своевременную поддержку украинцам, которые в ней больше всего нуждаются.

Напомним

В прошлом году в Украине действовала инициированная президентом Владимиром Зеленским программа «Зимняя еПоддержка». Эта программа предусматривала выплату единовременной помощи в размере 1 000 гривен. Средства предоставлялись каждому гражданину, независимо от уровня его доходов.

«Минфин» сообщал, что большую часть средств украинцы потратили на покрытие первоочередных нужд. Наибольшую долю — 57% — направили на оплату коммунальных услуг. Значительное количество получателей тратило деньги на покупку лекарств, украинских книг, а также на пожертвования в поддержку ВСУ и на благотворительность.