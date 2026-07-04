Стало известно, когда Amazon запустит конкурента Starlink

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

4 июля 2026, 13:16 Читати українською

Стало известно, когда Amazon запустит конкурента Starlink

Компания Amazon завершила развертывание минимально необходимой спутниковой группировки для запуска позднее в 2026 году сервиса спутникового широкополосного доступа в интернет Leo. Amazon рассчитывает, что на рынке этот проект будет конкурировать со спутниковым бизнесом Starlink компании SpaceX Илона Маска, пишут CNBC и Bloomberg.

Компания Amazon завершила развертывание минимально необходимой спутниковой группировки для запуска позднее в 2026 году сервиса спутникового широкополосного доступа в интернет Leo.

► Читайте страницу «Минфина» в Facebook: главные финансовые новости

Детали

Ракета Atlas V компании United Launch Alliance вывела 2 июля на орбиту 29 новых спутников для Amazon. Таким образом, общее число спутников компании на орбите превысило 390. Этого достаточно для «обеспечения непрерывного покрытия» и начала предоставления услуг в отдельных регионах, написал в X вице-президент Amazon Leo по бизнесу и продуктам Крис Уэбер. Ожидается, что сервис будет запущен в конце этого года, добавили в компании.

Для Amazon это важное событие, поскольку Leo компания стремится сделать конкурентом Starlink от SpaceX, пишет CNBC. Тестирование Leo Amazon начал предлагать для корпоративных клиентов еще в ноябре, однако пока не запустил его финальную версию для потребителей и государственных заказчиков, указывает телеканал.

Читайте також: Битва за небо: Starlink Илона Маска против Amazon Kuiper Джеффа Безоса

Изначально сервис от Amazon, вероятно, будет доступен только пользователям в определенных регионах, заметил Уэбер, однако будущие запуски «расширят зону покрытия и увеличат пропускную способность», заверил он.

Для следующего запуска спутников для Leo Amazon будет использовать новую тяжелую ракету Vulcan компании ULA (совместное предприятие Boeing и Lockheed Martin). Она сможет выводить на орбиту более крупные партии спутников и ускорить темпы развертывания группировки, пишет CNBC.

Что известно о Leo Amazon

Leo Amazon позиционирует как прямого конкурента Starlink. Однако свой спутниковый бизнес SpaceX начала разворачивать на четыре года раньше и сейчас располагает группировкой уже примерно из 10 тыс. спутников и более чем 10 млн пользователей, напоминает CNBC. Amazon о своем спутниковом проекте объявил в 2019 году — изначально он появился под названием Kuiper и позже был переименован в Leo.

Читайте также: Starlink для Пентагона подорожает в пять раз: SpaceX добилась просмотра тарифов

В рамках этого бизнеса Amazon планирует создать на низкой околоземной орбите сеть примерно из 7,7 тыс. спутников, однако в последние годы проект столкнулся с «дефицитом пусковых мощностей».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает AllexL и 8 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами