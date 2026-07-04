Стало известно, когда Amazon запустит конкурента Starlink

Компания Amazon завершила развертывание минимально необходимой спутниковой группировки для запуска позднее в 2026 году сервиса спутникового широкополосного доступа в интернет Leo. Amazon рассчитывает, что на рынке этот проект будет конкурировать со спутниковым бизнесом Starlink компании SpaceX Илона Маска, пишут CNBC и Bloomberg .

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Детали

Ракета Atlas V компании United Launch Alliance вывела 2 июля на орбиту 29 новых спутников для Amazon. Таким образом, общее число спутников компании на орбите превысило 390. Этого достаточно для «обеспечения непрерывного покрытия» и начала предоставления услуг в отдельных регионах, написал в X вице-президент Amazon Leo по бизнесу и продуктам Крис Уэбер. Ожидается, что сервис будет запущен в конце этого года, добавили в компании.

Для Amazon это важное событие, поскольку Leo компания стремится сделать конкурентом Starlink от SpaceX, пишет CNBC. Тестирование Leo Amazon начал предлагать для корпоративных клиентов еще в ноябре, однако пока не запустил его финальную версию для потребителей и государственных заказчиков, указывает телеканал.

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Изначально сервис от Amazon, вероятно, будет доступен только пользователям в определенных регионах, заметил Уэбер, однако будущие запуски «расширят зону покрытия и увеличат пропускную способность», заверил он.

Для следующего запуска спутников для Leo Amazon будет использовать новую тяжелую ракету Vulcan компании ULA (совместное предприятие Boeing и Lockheed Martin). Она сможет выводить на орбиту более крупные партии спутников и ускорить темпы развертывания группировки, пишет CNBC.

Что известно о Leo Amazon

Leo Amazon позиционирует как прямого конкурента Starlink. Однако свой спутниковый бизнес SpaceX начала разворачивать на четыре года раньше и сейчас располагает группировкой уже примерно из 10 тыс. спутников и более чем 10 млн пользователей, напоминает CNBC. Amazon о своем спутниковом проекте объявил в 2019 году — изначально он появился под названием Kuiper и позже был переименован в Leo.

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В рамках этого бизнеса Amazon планирует создать на низкой околоземной орбите сеть примерно из 7,7 тыс. спутников, однако в последние годы проект столкнулся с «дефицитом пусковых мощностей».