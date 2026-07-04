61% немцев готовы работать даже без необходимости зарабатывать деньги

Большинство (61%) жителей Германии продолжили бы работать, даже если бы не нуждались в заработке. Это показало исследование, проведенное институтом изучения общественного мнения INSA . О результатах опроса 3 июля сообщило информационное агентство KNA.

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При этом 27 % респондентов признались, что не стали бы работать, если бы могли прожить без своей ежемесячной зарплаты. Еще 12% затруднились ответить.

Как отмечают авторы исследования, готовность продолжать работать не зависит от возраста, пола, региона проживания, уровня дохода или политических предпочтений респондентов. Во всех социально-демографических группах большинство участников опроса заявили, что не отказались бы от работы.

В репрезентативном опросе приняли участие 1119 жителей Германии.

Cпор о трудовой морали

В Германии продолжаются споры о трудовой этике, продолжительности рабочего времени и балансе между работой и личной жизнью. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и представители бизнеса неоднократно заявляли о необходимости увеличить объем труда для поддержки экономики и преодоления дефицита кадров.

Канцлер критиковал немцев за частые больничные и недостаточную, по его мнению, мотивацию к труду.

Результаты нового исследования показывают, что для большинства работа остается не только источником дохода, но и самостоятельной ценностью.