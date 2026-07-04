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4 июля 2026, 10:24 Читати українською

61% немцев готовы работать даже без необходимости зарабатывать деньги

Большинство (61%) жителей Германии продолжили бы работать, даже если бы не нуждались в заработке. Это показало исследование, проведенное институтом изучения общественного мнения INSA. О результатах опроса 3 июля сообщило информационное агентство KNA.

Большинство (61%) жителей Германии продолжили бы работать, даже если бы не нуждались в заработке.

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При этом 27 % респондентов признались, что не стали бы работать, если бы могли прожить без своей ежемесячной зарплаты. Еще 12% затруднились ответить.

Как отмечают авторы исследования, готовность продолжать работать не зависит от возраста, пола, региона проживания, уровня дохода или политических предпочтений респондентов. Во всех социально-демографических группах большинство участников опроса заявили, что не отказались бы от работы.

В репрезентативном опросе приняли участие 1119 жителей Германии.

Cпор о трудовой морали

В Германии продолжаются споры о трудовой этике, продолжительности рабочего времени и балансе между работой и личной жизнью. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и представители бизнеса неоднократно заявляли о необходимости увеличить объем труда для поддержки экономики и преодоления дефицита кадров.

Канцлер критиковал немцев за частые больничные и недостаточную, по его мнению, мотивацию к труду.

Результаты нового исследования показывают, что для большинства работа остается не только источником дохода, но и самостоятельной ценностью.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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0
youknow
youknow
4 июля 2026, 11:37
#
То звичайно. якщо є підтримка у придбанні харчових продуктів, оплаті житла та послуг, — хочеться щось корисне робити для країни.
в Україні де подібне? чиновники ж рівняються на ЄС …хоча, коли потрібно щось збільшити в ціні то так. але в оплаті праці та підтримки в придбанні харчових продуктів, оплаті житла — …у них «не на часі»
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0
roman731
roman731
4 июля 2026, 12:18
#
> очеться щось корисне робити для країни

об этом не было ни слова, «робыты для крайины» — это чисто украинская фантазия, о которой немцам ничего не ведомо
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0
Smerch747
Smerch747
4 июля 2026, 14:41
#
Віримо. Так чесно віримо. Я також готовий працювати без зп, і все моє місто, та й вся країна. А якби ще й грамоту дали то й понад нормово готові.
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