Большинство (61%) жителей Германии продолжили бы работать, даже если бы не нуждались в заработке. Это показало исследование, проведенное институтом изучения общественного мнения INSA. О результатах опроса 3 июля сообщило информационное агентство KNA.
61% немцев готовы работать даже без необходимости зарабатывать деньги
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При этом 27 % респондентов признались, что не стали бы работать, если бы могли прожить без своей ежемесячной зарплаты. Еще 12% затруднились ответить.
Как отмечают авторы исследования, готовность продолжать работать не зависит от возраста, пола, региона проживания, уровня дохода или политических предпочтений респондентов. Во всех социально-демографических группах большинство участников опроса заявили, что не отказались бы от работы.
В репрезентативном опросе приняли участие 1119 жителей Германии.
Cпор о трудовой морали
В Германии продолжаются споры о трудовой этике, продолжительности рабочего времени и балансе между работой и личной жизнью. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и представители бизнеса неоднократно заявляли о необходимости увеличить объем труда для поддержки экономики и преодоления дефицита кадров.
Канцлер критиковал немцев за частые больничные и недостаточную, по его мнению, мотивацию к труду.
Результаты нового исследования показывают, что для большинства работа остается не только источником дохода, но и самостоятельной ценностью.
Комментарии - 3
в Україні де подібне? чиновники ж рівняються на ЄС …хоча, коли потрібно щось збільшити в ціні то так. але в оплаті праці та підтримки в придбанні харчових продуктів, оплаті житла — …у них «не на часі»
об этом не было ни слова, «робыты для крайины» — это чисто украинская фантазия, о которой немцам ничего не ведомо