$15 млрд за один чемпионат: как футбол стал самым прибыльным бизнесом

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Еще год назад федерация ожидала получить около $8,9 млрд дохода, а весной прогноз повысили до $11 млрд только от проведения мундиаля. Окончательный финансовый результат оказался еще выше.

«Этот чемпионат мира открыл много новых возможностей», — сдержанно заявил Инфантино во время встречи с представителями национальных футбольных ассоциаций.

Больше команд — больше денег

Одной из главных причин рекордных доходов стало расширение турнира. Впервые в истории в финальной части сыграли 48 сборных вместо 32, а количество матчей выросло с 64 до 104.

Несмотря на опасения, что новый формат снизит спортивную интригу, интерес болельщиков остался очень высоким. По данным FIFA, на первом этапе продажи организация получила более 500 млн заявок на билеты от жителей всех 211 стран и территорий, входящих в состав федерации.

Практически все матчи группового этапа прошли при заполненных трибунах — уровень посещаемости стадионов достиг 99%.

В то же время, чемпионат стал самым дорогим для болельщиков. Максимальная цена билета на матчи группового этапа составила $575, в то время как на турнире в Катаре в 2022 году она не превышала $220.

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Кроме того, FIFA впервые использовала систему динамического ценообразования, из-за чего стоимость отдельных билетов превышала $1 тыс. На вторичном рынке средняя цена пропуска на финал достигла почти $12,8 тыс., а один из билетов был выставлен на перепродажу за $2,3 млн.

Из-за такой ценовой политики FIFA подверглась критике со стороны американских законодателей, которые обвинили организацию в стремлении максимизировать прибыль за счет болельщиков.

Следующий шаг — еще больший турнир

Рекордными оказались не только финансовые показатели, но и телевизионная аудитория. Несколько матчей установили новые рекорды просмотров в США как среди англоязычной, так и испаноязычной аудитории.

На фоне такого успеха FIFA уже обсуждает возможность дальнейшего расширения чемпионата мира. Один из вариантов предусматривает увеличение количества участников до 64 команд на турнире 2030 года, который станет юбилейным столетием от первого чемпионата мира.

Эксперты считают, что больше матчей позволит FIFA заключить еще более выгодные телевизионные контракты и привлечь дополнительные рекламные доходы. В то же время, вряд ли это приведет к снижению стоимости билетов. Скорее всего, ценовая политика останется такой же агрессивной, как и на мундиале 2026 года.

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