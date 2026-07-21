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21 июля 2026, 16:34 Читати українською

Для восстановления Украины строительной отрасли понадобится 1,2 млн работников — прогноз

Как сообщает Property Times, к 2036 году украинской строительной отрасли может потребоваться около 1,2 млн. работников против примерно 520 тысяч, работающих в секторе сегодня. Такую оценку озвучили на круглом столе «Строительные кадры для восстановления Украины: Дорожная карта развития кадровой способности строительного сектора Украины», организованного Конфедерацией строителей Украины.

Как сообщает Property Times, к 2036 году украинской строительной отрасли может потребоваться около 1,2 млн. работников против примерно 520 тысяч, работающих в секторе сегодня.

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Участники мероприятия обсудили, как преодолеть дефицит квалифицированных кадров, обновить систему профессионального образования и сделать подготовку специалистов более соответствующими потребностям работодателей.

Каких специалистов не хватает

По словам директора департамента занятости Министерства экономики Богдана Матвийчука, в ближайшее десятилетие строительство станет одним из крупнейших работодателей страны. Поэтому уже сейчас необходимо расширять программы обучения и переквалификации, привлекая молодежь, ветеранов, внутренне перемещенных лиц и людей с инвалидностью.

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Представленное во время мероприятия отраслевое исследование компании CBR показало, что наибольшим спросом работодателей пользуются:

  • сварщики;
  • каменщики;
  • электромонтажники;
  • сантехники;
  • специалисты по внутренним инженерным сетям.

Эксперты также обратили внимание, что компаниям часто приходится самостоятельно обучать новых сотрудников из-за нехватки практических навыков работы с современными материалами, оборудованием и требованиями безопасности.

Что предлагает дорожная карта

Во время круглого стола была представлена концепция Дорожной карты развития кадровой способности строительного сектора на 2026−2030 годы. Документ предусматривает полное обновление профессиональных стандартов, адаптацию государственного заказа к потребностям рынка труда, а также внедрение ID-карты строителя.

По оценкам Всемирного банка, восстановление Украины потребует сотен миллиардов долларов инвестиций в течение следующего десятилетия. В то же время, сами средства не гарантируют быстрой реализации проектов — их выполнение будет зависеть от достаточного количества квалифицированных работников.

Как ранее писал Минфин, дефицит кадров уже стал одной из главных проблем украинского рынка труда. Строительная отрасль входит в число секторов, где недостаток специалистов ощущается наиболее остро из-за мобилизации, миграции населения и многолетней нехватки профессиональной подготовки новых работников.

Именно поэтому вопросы развития человеческого капитала рассматривают как один из определяющих факторов успешного послевоенного восстановления страны.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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