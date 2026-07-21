Украина и Испания договорились о модернизации аэронавигационной системы

Украина и Испания подписали пакет соглашений, которые должны стать основой модернизации украинской аэронавигационной инфраструктуры и ее постепенной интеграции в европейскую авиационную систему. Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий по итогам встречи с испанской правительственной делегацией.

►Читайте страницу «Минфина» в Фейсбуке: главные финансовые новости

Как отметил заместитель министра развития общин и территорий Сергей Деркач, возобновление авиационной отрасли определено одним из приоритетов Стратегии развития авиации до 2030 года, а нынешние договоренности стали одним из первых практических шагов по реализации этого направления.

«Сегодняшние договоренности с Испанией — один из первых практических результатов этой работы», — подчеркнул Деркач.

Какие документы подписали

Одной из ключевых договоренностей стало соглашение о гранте FIEM, согласно которому правительство Испании профинансирует подготовку комплексного технико-экономического обоснования восстановления и модернизации украинской системы управления воздушным движением.

Также украинская сторона подписала контракт с компанией ALG Indra Consulting, которая разработает стратегическую дорожную карту поэтапного восстановления аэронавигационной инфраструктуры в соответствии с европейскими и международными стандартами.

Кроме того, государственное предприятие «Украэрорух» и испанская компания Indra заключили меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривает долгосрочное техническое партнерство в областях:

управление воздушным движением;

цифровой трансформации;

систем связи, навигации и наблюдения;

послевоенного восстановления аэронавигационной инфраструктуры

В министерстве отмечают, что эти договоренности позволят уже сейчас начать подготовку к модернизации украинской аэронавигационной системы по европейским стандартам и ускорят интеграцию Украины в единую авиационную сеть ЕС.

Курс на восстановление

Как ранее писал «Минфин», открытие воздушного пространства остается возможным только после получения соответствующих гарантий безопасности. В то же время, правительство уже сейчас формирует нормативную базу и технические решения, чтобы максимально сократить время между завершением боевых действий и возобновлением регулярных полетов .

Сотрудничество с Испанией является частью этой подготовки. Она должна помочь модернизировать систему управления воздушным движением в соответствии с требованиями ЕС, что станет одним из условий полноценной интеграции украинской авиационной отрасли в европейское авиационное пространство.

Читайте также: В Раде снова заговорили об открытии аэропортов на западе Украины