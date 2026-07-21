Украина и Испания договорились о модернизации аэронавигационной системы

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

21 июля 2026, 17:19 Читати українською

Украина и Испания договорились о модернизации аэронавигационной системы

Украина и Испания подписали пакет соглашений, которые должны стать основой модернизации украинской аэронавигационной инфраструктуры и ее постепенной интеграции в европейскую авиационную систему. Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий по итогам встречи с испанской правительственной делегацией.

Украина и Испания подписали пакет соглашений, которые должны стать основой модернизации украинской аэронавигационной инфраструктуры и ее постепенной интеграции в европейскую авиационную систему.

►Читайте страницу «Минфина» в Фейсбуке: главные финансовые новости

Как отметил заместитель министра развития общин и территорий Сергей Деркач, возобновление авиационной отрасли определено одним из приоритетов Стратегии развития авиации до 2030 года, а нынешние договоренности стали одним из первых практических шагов по реализации этого направления.

«Сегодняшние договоренности с Испанией — один из первых практических результатов этой работы», — подчеркнул Деркач.

Какие документы подписали

Одной из ключевых договоренностей стало соглашение о гранте FIEM, согласно которому правительство Испании профинансирует подготовку комплексного технико-экономического обоснования восстановления и модернизации украинской системы управления воздушным движением.

Также украинская сторона подписала контракт с компанией ALG Indra Consulting, которая разработает стратегическую дорожную карту поэтапного восстановления аэронавигационной инфраструктуры в соответствии с европейскими и международными стандартами.

Кроме того, государственное предприятие «Украэрорух» и испанская компания Indra заключили меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривает долгосрочное техническое партнерство в областях:

  • управление воздушным движением;
  • цифровой трансформации;
  • систем связи, навигации и наблюдения;
  • послевоенного восстановления аэронавигационной инфраструктуры

В министерстве отмечают, что эти договоренности позволят уже сейчас начать подготовку к модернизации украинской аэронавигационной системы по европейским стандартам и ускорят интеграцию Украины в единую авиационную сеть ЕС.

Курс на восстановление

Как ранее писал «Минфин», открытие воздушного пространства остается возможным только после получения соответствующих гарантий безопасности. В то же время, правительство уже сейчас формирует нормативную базу и технические решения, чтобы максимально сократить время между завершением боевых действий и возобновлением регулярных полетов .

Сотрудничество с Испанией является частью этой подготовки. Она должна помочь модернизировать систему управления воздушным движением в соответствии с требованиями ЕС, что станет одним из условий полноценной интеграции украинской авиационной отрасли в европейское авиационное пространство.

Читайте также: В Раде снова заговорили об открытии аэропортов на западе Украины

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами