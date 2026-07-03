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3 июля 2026, 16:03 Читати українською

Попытки сделать российский Starlink привели к космическому фиаско

Россия пытается реализовать масштабный проект — создание собственной сети низкоорбитальных спутников, которая должна стать конкурентом Starlink Илона Маска. Однако первые шаги на этом пути оказались, мягко говоря, далеки от успеха. Об этом сообщает агентство Bloomberg .

Россия пытается реализовать масштабный проект — создание собственной сети низкоорбитальных спутников, которая должна стать конкурентом Starlink Илона Маска.

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В марте Москва вывела на орбиту первые 16 аппаратов проекта «Рассвет» (Rassvet), но уже через несколько месяцев стало известно о технических сбоях на них. Попытки догнать западные технологии в условиях военного положения и санкционного давления оказались тщетными.

Сложности космической модернизации

Кремль поручил «Роскосмосу» амбициозную задачу: остановить деградацию отрасли и превратить государственную корпорацию в эффективного игрока. Возглавивший ведомство в 2025 году Дмитрий Баканов пытается внедрить принципы частной космонавтики, полагаясь на компанию Bureau 1440.

Несмотря на декларации о реформах, реалии остаются сложными для российской космической программы:

  1. Технологические провалы. Первые запуски сопровождаются неисправностями, а планы по испытаниям многоразовых ракет типа «Союз-7» постоянно сдвигаются к концу десятилетия.
  2. Финансовые потери. Россия потеряла выгодные контракты на запуск иностранных спутников, что обошлось отрасли около 180 млрд рублей.
  3. Инфраструктурная уязвимость. Космические объекты как были, так и остаются целями для ударов, что создает постоянные риски для операционной деятельности.

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Военный расчет и стратегическая зависимость

Главной целью этого космического цирка является вовсе не гражданский интернет, а обеспечение военных нужд, ведь доминирование в небе без скоростной связи стало для Кремля невозможным.

Россия планирует развернуть около 900 спутников к 2035 году, но вместо своих разработок Москва теперь выглядит как зависимый клиент Пекина. После потери доступа к цивилизованному миру Кремль окончательно переориентировался на Китай, который стал главным поставщиком микроэлектронных компонентов для российских спутниковых программ.

Вся «суверенная» российская космонавтика теперь держится на китайских микросхемах и желании построить базу на Луне, чтобы хоть как-то заменить утраченные контакты с NASA. Вместо амбициозных научных прорывов российские разработки сконцентрированы исключительно на навигации для дронов и поддержке боевых операций, поскольку это приоритет в бюджете на следующее десятилетие. Правительство уже даже утвердило план расходов: 4,5 трлн рублей или около $58 млрд к 2035 году.

В итоге успех аналоговнетного проекта «российский Starlink» остается под большим вопросом, ведь даже с колоссальными государственными расходами россия обречена играть роль догоняющей стороны, полностью полагаясь на китайские технологии, которые пока далеки от американских.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Hennady
Hennady
3 июля 2026, 16:53
#
«м'яко кажучі» — ? росіяни намагаються в українську…
попросіть хтось ярославу сказати «паляниця», вона явно з якогось саратова або максимум закінчила 4 клас середньої школи

«Спроби зробити російський Starlink». Зробити?
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