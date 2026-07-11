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11 июля 2026, 8:10 Читати українською

Apple обвинила OpenAI в промышленном шпионаже и требует запретить использование украденных разработок

Apple официально подала иск в федеральный суд Калифорнии против OpenAI, обвинив компанию в краже коммерческой тайны. По версии Apple, OpenAI целенаправленно переманивала ее сотрудников и побудила их делиться конфиденциальной информацией о секретных технологиях, продуктах и производственных процессах. Об этом сообщает The Guardian.

Apple официально подала иск в федеральный суд Калифорнии против OpenAI, обвинив компанию в краже коммерческой тайны.

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Что утверждает Apple

Иск обрисовывает несколько конкретных случаев. Главный фигурант — Тан Юй Тан, бывший вице-президент Apple, а ныне директор по аппаратному обеспечению OpenAI. По версии истца, он взял с собой информацию о поставщиках Apple и он систематически просил кандидатов на собеседованиях в OpenAI приносить реальные образцы аппаратных компонентов или материалы из Apple, чтобы команда могла ознакомиться с конфиденциальными разработками конкурента.

Второй фигурант — Чан Лю, еще один бывший сотрудник Apple. Он обвиняется в том, что он ушел из компании вместе с корпоративным ноутбуком, воспользовался уязвимостью в системе аутентификации, чтобы проникнуть во внутреннюю сеть Apple, и загрузил десятки конфиденциальных файлов, связанных с аппаратным обеспечением.

В иске также фигурирует стартап io Products, приобретенный OpenAI за $6,4 млрд. Основатель стартапа Джонни Айв, бывший главный дизайнер Apple, разрабатывавший культовый внешний вид iPhone, iMac и других устройств. Именно он должен стать аппаратным подразделением OpenAI. Apple утверждает, что разработки Айва базируются на незаконно полученной конфиденциальной информации, и потому включила io Products в число ответчиков.

Неожиданный развод после партнерства

Еще два года назад Apple и OpenAI объявили о масштабном сотрудничестве: ChatGPT должен стать частью iOS, iPadOS и macOS. Но когда Apple месяц назад представила обновленный голосовой ассистент Siri, его ШИ-компонент оказался построен на Google Gemini, а не на ChatGPT.

Читайте также: Apple представила Siri AI: голосовой помощник получил новые возможности Apple Intelligence

Напряжение между компаниями начало расти в прошлом году, когда OpenAI купила стартап Джонни Айва. Это был маркер, что AI-компания всерьез претендует выйти на аппаратный рынок, где Apple является безоговорочным лидером.

Что требует Apple и отвечает OpenAI

Apple просит суд присудить компенсацию ущерба и запретить OpenAI использовать или хранить украденную коммерческую тайну

OpenAI отреагировала сдержанно. Представитель компании Дрю Пусатери заявил, что компания изучает иск и «не имеет интереса к чужим коммерческим секретам».

Это дело может стать одним из самых громких патентных процессов в истории технологической отрасли. Так или иначе, она повлияет прямо на гонку между двумя крупнейшими игроками в сфере ИИ-аппаратного обеспечения.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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