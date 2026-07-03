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3 июля 2026, 15:02 Читати українською

Доллар приближается к самому большому недельному падению с апреля по отношению к корзине основных валют

В пятницу, 3 июля, курс американского доллара продемонстрировал стремительное снижение, приближаясь к самому большому недельному падению за последние 12 недель. Причиной стал слабый отчет о занятости в США, охладивший ожидания рынка по быстрому повышению процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС). Это также дало определенную передышку японской иене, которая в последнее время находится под сильным давлением, сообщает Reuters.

Доллар приближается к самому большому недельному падению с апреля по отношению к корзине основных валют
Фото: pixabay

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Общее ослабление доллара подтолкнуло евро почти к двухнедельному максимуму — до $1,1472 (рост на 0,6% за неделю). В то же время британский фунт стерлингов укрепился до $1,3380, прибавив за неделю 1,2%, что стало его лучшим результатом за последние три месяца.

Эти новости принесли облегчение и японской иене, вернув ее курс выше отметки 161 иена за доллар. Однако на рынке сохраняется напряжение из-за рисков валютных интервенций: в четверг курс японской валюты резко подскочил после того, как перед этим опустился до 40-летнего минимума — 162,84 иены за доллар.

Темпы создания новых рабочих мест в США замедляются

Американская валюта оказалась под ударом после публикации статистики, показавшей резкое замедление темпов роста занятости в США за июнь. Кроме того, показатели прироста рабочих мест за предыдущие два месяца были пересмотрены в сторону понижения. Это заставило трейдеров пересмотреть свои прогнозы по ближайшему повышению ставки ФРС.

По данным LSEG, сейчас рынки оценивают вероятность повышения ставки на сентябрьском заседании примерно в 35%, хотя к выходу статистики этот показатель составил 55%. Доходность казначейских облигаций США тоже отступила от предыдущих максимумов. В частности, доходность чувствительных к изменению ставок двухлетних облигаций прервала трехдневный рост, снизившись на 4 базисных пункта.

«Мы и не закладывали повышение ставки в свои прогнозы, поэтому эти данные полностью совпадают с нашим мнением о том, что тренд в конце концов развернется и доллар начнет ослабевать. Я не удивлюсь, если мы увидим дальнейшее падение американской валюты», — отметил Карл Штайнер, руководитель отдела анализа банка SEB.

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Индекс доллара (DXY), измеряющий его курс по отношению к корзине из шести основных валют (включая иену и евро), снизился примерно на 0,3% — до отметки 100,68 (после падения на 0,5% в четверг). Всего за неделю индекс просел на 0,7%, что является самым плохим недельным показателем с начала апреля.

Страх перед интервенциями Токио сохраняется

Несмотря на то, что иена немного отыграла падение от сорокалетних минимумов, инвесторы остаются в состоянии повышенной готовности из-за возможных интервенций Токио. Ситуация усугубляется тем, что торги проходят на фоне сниженной ликвидности, поскольку рынки США закрыты из-за празднования Дня независимости.

«Этот риск обязательно нужно держать в поле зрения. Исторически сложилось так, что японские власти предпочитают проводить интервенции именно в периоды низкой ликвидности на рынке», — добавил Штайнер из SEB.

В пятницу Япония озвучила новое предупреждение валютным рынкам. Министр финансов Сацуки Катаяма заявила, что Токио поддерживает постоянный контакт с Вашингтоном по валютным вопросам и остается готовым поддержать иен. Главный секретарь Кабинета министров Японии Минора Кихара подтвердил, что власти чрезвычайно внимательно следят за колебаниями курсов.

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В настоящее время рынки обеспокоены тем, что японские чиновники могут отказаться от своей привычной тактики публичных намеков и предупреждений, перейдя к более точечным и агрессивным действиям, чтобы вытеснить с рынка спекулянтов и повысить стоимость игры против иены.

«Главный вопрос — что будет дальше. Уровень 162,83 иены за доллар можно считать краткосрочным пиком для пары доллар/йена. Но станет ли он долгосрочной вершиной, будет зависеть от будущей макростатистики из США и в какой-то степени от ситуации на японском рынке государственных облигаций», — подытожил аналитик компании IG Тони Сикамор.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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