Хакеры похитили из Hinkal Protocol более $820 тысяч, Standard Chartered открыл доступ к выпуску USDC: что нового

DeFi-проект Hinkal Protocol потерял $822 тысяч из-за хакерской атаки

Ориентировавшийся на конфиденциальность DeFi-проект Hinkal Protocol стал жертвой эксплойта, в результате которого злоумышленники похитили 822 000 USDC. Команда стартапа подтвердила факт аномальной активности и приступила к внутреннему расследованию.

Атаку первым обнаружил ончейн-аналитик под псевдонимом Specter. По его данным, хакер оперативно конвертировал часть украденных средств в Ethereum и вывел их через криптомиксер Tornado Cash. По оценкам компании PeckShield, таким образом было отмыто около $700 000. Остальные активы злоумышленник перевел в биткоины.

Эксперты отмечают, что взлом произошел из-за уязвимости в функции Proofless Deposit: хакеру удалось заставить смарт-контракт выполнить команду Transact, что позволило полностью опустошить ликвидность пула.

Разработчики Hinkal Protocol заморозили все потенциально уязвимые контракты. Команда пообещала обнародовать подробный отчет сразу после завершения технического аудита инцидента.

Standard Chartered открыл доступ для институционалов к выпуску USDC

Международный банк Standard Chartered в партнерстве с компанией Circle открыл для институциональных клиентов сервис выпуска и погашения стейблкоинов USDC. Финучреждение стало первым глобальным системно важным банком (G-SIB), интегрировавшим такую услугу в собственную инфраструктуру.

Благодаря решению клиенты банка смогут проводить операции с USDC через единую процедуру обслуживания, без необходимости открывать отдельный аккаунт в Circle. Продукт ориентирован на ончейн-расчеты, управление корпоративным казначейством и ликвидностью.

На первом этапе услуга доступна квалифицированным клиентам через подразделение банка в Дубае (ОАЭ). В дальнейшем географию сервиса планируется расширять в зависимости от получения регуляторных разрешений на других рынках.

Во Франции стремительно возросло количество нападений на владельцев криптовалюты

С начала 2026 во Франции зафиксировано уже 77 случаев похищения и вымогательства, связанных с криптосферой, тогда как за весь 2025 было зарегистрировано 45 таких инцидентов. Об этом заявил министр внутренних дел Лоран Нуньес, сообщает BMF Business.

На фоне роста количества так называемых wrench attacks (физических нападений с целью вымогательства крипт) глава МВД пообещал усилить меры безопасности и анонсировал новый план противодействия. Он предполагает международный обмен информацией, привлечение профильных экспертов и ускорение реагирования полиции на местах.

По словам Нуньеса, правоохранители уже задержали около 200 подозреваемых. Кроме того, эффективность доказала запущенность в апреле специальный сервис горячей линии для представителей криптоиндустрии, помогающий оперативно задерживать нападающих по горячим следам.

По данным CertiK, в первом квартале 2026 года общее количество физических нападений на владельцев цифровых активов в мире выросло на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Японская SBI Crypto закрывает свой майнинг-пул

SBI Crypto, дочерняя структура финансового гиганта SBI Holdings, объявила о прекращении работы своего майнинг-пула в сети биткоина. Платформа полностью свернет деятельность и перестанет принимать депозиты с 31 июля.

Компания не раскрыла причины этого шага. Клиентам рекомендовали дождаться полной остановки пула для корректного расчета финальных выплат, а затем перейти на альтернативные площадки, такие как Braiins, Luxor или NeoPool.

Майнинг-пул SBI Crypto работал с марта 2021 года и на момент объявления занимал 12 место в мировом рейтинге с хешрейтом 18,69 EH/s (около 1,96% сети). Закрытие платформы происходит на фоне масштабирования материнского холдинга в других криптонаправлениях: недавно SBI Holdings приобрел биржу Bitbank за $288,6 млн и запустил поддержку стейблкоинов RLUSD и JPYSC.