Украинские криптобиржи и эмитенты е-денег теперь обязаны отчитываться по стандартам CRS

Министерство финансов Украины приказом № 316 от 15 июня 2026 года расширило сферу применения общего стандарта отчетности (CRS). С 1 июля криптобиржи , кастодиальные сервисы и эмитенты электронных денег официально признаны подотчетными финансовыми учреждениями. Это означает, что они приравниваются к банкам и инвестиционным компаниям по сбору и передаче информации налоговым органам. Об этом сообщает сайт Liga Zakon

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Что меняется для украинского крипторынка

Согласно новым правилам, подотчетными становятся счета, отражающие операции с виртуальными активами, которые используются для инвестиций или платежей. Сервисы, хранящие личные ключи клиентов, сейчас официально классифицируются как кастодиальные счета. Эмитенты е-денег обязаны проводить идентификацию пользователей и предоставлять данные об оборотах, если средний дневной остаток на кошельке превышает эквивалент 10 000 долларов США. Уровень ниже этого порога остается вне отчетности, что в определенной степени упрощает работу для розничного сегмента.

График проверок и лимиты

Участники рынка должны придерживаться четких дедлайнов по аудиту клиентской базы:

До 31 декабря 2026 года — проверка счетов физических лиц с остатком более 1 000 000 долларов США.

До конца 2027 года проверка оставшихся счетов физлиц и организаций с остатком более 250 000 долларов США. Пренебрежение процедурами проверки ставит бизнес под риск предоставления неполной отчетности уже по результатам 2026 года.

Внедрение CRS для криптоактивов является частью глобальной инициативы ОЭСР по противодействию уклонению от уплаты налогов. Украина, интегрируя эти нормы, выполняет обязательства по обеспечению прозрачности финансовых потоков в рамках международного обмена информацией. Это позволит государственным налоговым органам автоматически получать данные об активах украинцев на криптомайданчиках.

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