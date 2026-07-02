К закрытию межбанка в четверг, 2 июля, курс доллара снизился на 20 копеек в покупке и продаже, евро подорожал на 2 копейки в покупке и на 1 копейку в продаже.
Доллар подешевел на межбанке на 20 копеек
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Открытие 2 июля
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Закрытие 2 июля
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Изменения
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44,85/44,88
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44,65/44,68
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20/20
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51,11/51,14
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51,13/51,15
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2/1
Валютный рынок
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,54−45,03 грн. Евро покупают за 50,81 грн, а продают за 51,48 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,80−44,84, евро — 51,23−51,40 грн.
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Источник: Минфин
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