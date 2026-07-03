НБУ установил курсы валют на понедельник: доллар подешевел на 24 копейки

Национальный банк Украины установил на 6 июля 2026 официальный курс гривны на уровне 44,5696 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 24 копейки.

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На понедельник НБУ установил курс доллара на уровне 44,56 грн., что на 24 копейки меньше, чем в пятницу (44,80 грн.).

Исторический максимум доллара: 44,97 грн (11.06.26).

В то же время, курс евро на понедельник установлен на отметке — 51,02 грн, что на 6 копеек меньше, чем в пятницу (51,08 грн).

Исторический максимум евро: 52,03 грн (16.06.26).

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