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2 июля 2026, 19:12 Читати українською

В Киеве разоблачили мошеннический колл-центр, который обманул граждан США более чем на $500 тысяч

Киберполиция Киева совместно с Офисом Генерального прокурора ликвидировала мошеннический колл-центр, ориентированный на западный рынок. Злоумышленники организовали в столице офис, работники которого выманивали деньги у граждан США под видом «инвестиций» в фейковые активы. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В Киеве разоблачили мошеннический колл-центр, который обманул граждан США более чем на $500 тысяч
Фото: npu.gov.ua

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В мошенническом офисе в Киеве совершали так называемые «холодные звонки» иностранцам. Представляясь финансовыми консультантами, потерпевших убеждали инвестировать средства в криптовалюту, ценные бумаги и акции через фейковые инвестиционные платформы, криптобиржи и другие подконтрольные им онлайн-ресурсы.

Для общения с гражданами США организаторы привлекли иностранцев, свободно владевших английским языком, в частности, выходцев из стран Западной Африки, Америки и Европейского Союза.

После получения средств злоумышленники переводили их через подконтрольные криптовалютные кошельки и прекращали связь с потерпевшими.

Обыски

Правоохранители провели спецоперацию по прекращению деятельности мошеннического колл-центра и обыски в офисе и по местам жительства участников схемы. В ходе следственных действий изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, черновые записи, базы данных со сведениями о пострадавших гражданах США и другие вещественные доказательства.

В настоящее время установлено более 20 граждан США, пострадавших от действий злоумышленников. Потерпевшим нанесен ущерб на сумму более $500 тысяч.

Правоохранители анализируют изъятую технику, устанавливают других потерпевших и причастных к функционированию преступной схемы.

Досудебное расследование продолжается по ч. 4 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет тюрьмы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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