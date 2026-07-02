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2 июля 2026, 16:31 Читати українською

Популярную сеть обменников разоблачили в мошенничестве: клиенты потеряли $10 млн (видео)

Журналисты-расследователи проекта «Bihus.Info» разоблачили популярную сеть пунктов обмена валют «Money 24/7» в создании масштабной финансовой пирамиды. Владелец бизнеса Андрей Смирнов признал наличие огромных долгов и использование средств новых клиентов для выплат предыдущим. Общая сумма убытков пострадавших граждан уже достигла около 10 миллионов долларов.

Журналисты-расследователи проекта «Bihus.

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Детали мошеннической схемы

Десятки обманутых клиентов обратились к журналистам после того, как не смогли вернуть свои сбережения из обменных пунктов сети. Владелец «Money 24/7» Андрей Смирнов подтвердил факт неплатежеспособности компании и фактически описал классический механизм финансовой пирамиды. По его словам, финансовая структура длительное время покрывала старые обязательства исключительно за счет новых финансовых поступлений.

Признаки финансовой пирамиды и проблемы с лицензией

Расследование выявило несколько ключевых факторов, указывающих на незаконный характер деятельности финансовой сети и умышленное введение клиентов в заблуждение.

Масштаб убытков: Общая сумма потерь клиентов сети уже достигла около 10 миллионов долларов США.

Суть схемы: Владелец бизнеса признал, что выплаты старым клиентам осуществлялись за счет привлечения средств новых клиентов.

Отсутствие лицензии: Заявления руководства о работе по лицензии партнерской компании были официально опровергнуты в ассоциации «ГГЛА».

Контекст и возможные последствия

Этот инцидент подчеркивает системные риски на небанковском финансовом рынке Украины, где работа полулегальных обменных пунктов часто остается вне надлежащего контроля со стороны регуляторов. Масштаб убытков в 10 миллионов долларов указывает на высокий уровень доверия населения к подобным брендам, который основывался на длительной публичной деятельности сети. На данный момент официальные правоохранительные органы еще не дали окончательной правовой оценки действиям руководства «Money 24/7».

Дальнейшее расследование этого дела должно определить точное количество пострадавших и перспективы возврата утраченных средств через судебные инстанции. Эксперты отмечают, что этот прецедент может заставить Национальный банк Украины ужесточить правила лицензирования и контроля за деятельностью частных сетей обмена валют. Это позволит минимизировать риски возникновения подобных мошеннических схем в будущем.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 5

+
+25
crowl
crowl
2 июля 2026, 16:34
#
Хто усі ці люди, які тримають бабло у мутних обмінках!!!
+
0
lider2000
lider2000
2 июля 2026, 18:27
#
Мутньіе не мутньіе, но поскольку родное государство запретило гоям вьіводить кровньіе заработанньіе бабки за границу, приходится юзать такие конторьі.
+
+14
Deodatus
Deodatus
2 июля 2026, 17:27
#
Прийшов, поміняв, пішов. Як в цій схемі можна постраждати ?
+
0
lider2000
lider2000
2 июля 2026, 18:27
#
Легко, если вам нужен перевод за границу. Я сам недавно пользовался услугами подобньіх ребят. Надо бьіло вьівести крупную сумму из Украину за гранцу. В Украине отдаешь , за границей получаешь (кєш). Так вот, все держится в таких случаеях на честном слове, но ребята не подвели, все прошло успешно (в моем случае бьіл другой обменник).
+
0
Pumbovik
Pumbovik
2 июля 2026, 17:37
#
Посмотрел видео, какая-то фитоняшка 20 лет от силы, спокойно рассказывает, как по 20К доларов кешем тягала в обменник, сомневаюсь что даже на онлифанс она смогла столько поднять
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