Популярную сеть обменников разоблачили в мошенничестве: клиенты потеряли $10 млн (видео)

Журналисты-расследователи проекта « Bihus.Info » разоблачили популярную сеть пунктов обмена валют «Money 24 /7» в создании масштабной финансовой пирамиды. Владелец бизнеса Андрей Смирнов признал наличие огромных долгов и использование средств новых клиентов для выплат предыдущим. Общая сумма убытков пострадавших граждан уже достигла около 10 миллионов долларов .

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Детали мошеннической схемы

Десятки обманутых клиентов обратились к журналистам после того, как не смогли вернуть свои сбережения из обменных пунктов сети. Владелец «Money 24/7» Андрей Смирнов подтвердил факт неплатежеспособности компании и фактически описал классический механизм финансовой пирамиды. По его словам, финансовая структура длительное время покрывала старые обязательства исключительно за счет новых финансовых поступлений.

Признаки финансовой пирамиды и проблемы с лицензией

Расследование выявило несколько ключевых факторов, указывающих на незаконный характер деятельности финансовой сети и умышленное введение клиентов в заблуждение.

Масштаб убытков: Общая сумма потерь клиентов сети уже достигла около 10 миллионов долларов США.

Суть схемы: Владелец бизнеса признал, что выплаты старым клиентам осуществлялись за счет привлечения средств новых клиентов.

Отсутствие лицензии: Заявления руководства о работе по лицензии партнерской компании были официально опровергнуты в ассоциации «ГГЛА».

Контекст и возможные последствия

Этот инцидент подчеркивает системные риски на небанковском финансовом рынке Украины, где работа полулегальных обменных пунктов часто остается вне надлежащего контроля со стороны регуляторов. Масштаб убытков в 10 миллионов долларов указывает на высокий уровень доверия населения к подобным брендам, который основывался на длительной публичной деятельности сети. На данный момент официальные правоохранительные органы еще не дали окончательной правовой оценки действиям руководства «Money 24/7».

Дальнейшее расследование этого дела должно определить точное количество пострадавших и перспективы возврата утраченных средств через судебные инстанции. Эксперты отмечают, что этот прецедент может заставить Национальный банк Украины ужесточить правила лицензирования и контроля за деятельностью частных сетей обмена валют. Это позволит минимизировать риски возникновения подобных мошеннических схем в будущем.