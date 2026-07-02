Официальный курс на 3 июля: доллар подорожал на 4 копейки, евро — на 11 копеек

Национальный банк Украины установил на 3 июля 2026 г. официальный курс гривны на уровне 44,8016 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем ​​НБУ снизил курс гривны на 4 копейки.

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На пятницу НБУ установил курс доллара на уровне 44,80 грн, что на 4 копейки больше, чем в четверг (44,76 грн).

Исторический максимум доллара: 44,97 грн (11.06.26).

В то же время курс евро на пятницу установлен на отметке — 51,08 грн, что на 11 копеек больше, чем в четверг (50,97 грн).

Исторический максимум евро: 52,03 грн (16.06.26).

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