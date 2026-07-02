Национальный банк Украины установил на 3 июля 2026 г. официальный курс гривны на уровне 44,8016 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 4 копейки.
Официальный курс на 3 июля: доллар подорожал на 4 копейки, евро — на 11 копеек
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Курс доллара
На пятницу НБУ установил курс доллара на уровне 44,80 грн, что на 4 копейки больше, чем в четверг (44,76 грн).
Исторический максимум доллара: 44,97 грн (11.06.26).
Курс евро
В то же время курс евро на пятницу установлен на отметке — 51,08 грн, что на 11 копеек больше, чем в четверг (50,97 грн).
Исторический максимум евро: 52,03 грн (16.06.26).
Присоединяйтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 10 незарегистрированных посетителей.
Комментарии