В пятницу, 3 июля, на наличном рынке средний курс доллара в покупке снизился на 3 копейки, а в продаже не изменился. Евро прибавил 6 копеек в покупке и 7 копеек в продаже.
Курсы валют 3 июля: евро подорожал на 7 копеек
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Валютный рынок
Средний курс доллара в обменных пунктах снизился на 3 копейки в покупке и на 2 копейки в продаже. Евро в покупке подорожал на 7 копеек, а в продаже не изменился.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,51−45,03 грн. Евро покупают за 50,87 грн, а продают за 51,55 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,77−44,82, евро — 51,30−51,40 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 44,65−44,68 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 51,14−51,16 грн/евро.
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Источник: Минфин
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