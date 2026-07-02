Prostor не закрывается, а фейковые новости спровоцировали рекордную выручку

Информация о закрытии магазинов Prostor оказалась безосновательной. Компания официально опровергла слухи о ликвидации сети, а на фоне новостей о якобы масштабных скидках продажи отдельных точек взлетели в пять раз, сообщает « Экономическая правда » .

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Коммерческая директор сети Ольга Бучковская пояснила, что сообщения о ликвидации и якобы распродаже товаров со скидками 50−80% создали искусственный ажиотаж.

Покупатели, привлеченные выгодными предложениями, обеспечили сети стремительный прирост выручки. Компания отрицает свою причастность к распространению этих слухов. По словам менеджмента, источником проблемы явилось некорректное освещение внутренних операционных процессов (а именно прекращение контрактов с отдельными поставщиками) третьими сторонами.

Стратегия эффективности

На самом деле, по словам директора, сеть находится в состоянии глубокой трансформации. С весны 2026 года компания закрыла около 80 убыточных точек, сократив общее количество магазинов с 468 до 386. Руководство сменило приоритеты: вместо агрессивного масштабирования фокус сместился на прибыльность.

Результаты оптимизации уже заметны. Средняя выручка на одну торговую точку за май выросла на 20% по сравнению с прошлым годом. Кроме сокращения сети, Prostor просмотрел ассортимент и маркетинговую политику, фактически переориентируясь на модель дискаунтера с регулярными акциями.

Ритейл в поисках рентабельности

Украинский ритейл в последние годы вынужден адаптироваться к вызовам военного времени, что часто требует больших сетей пересмотра стратегий развития. Вместо экспансии, характерной для предыдущих периодов, игроки рынка выбирают путь финансового оздоровления.

Закрытие неэффективных точек и фокус на доходности отдельных магазинов — это стандартная практика для выживания в условиях сниженной покупательной способности. Стабильность финансовых показателей становится более важным индикатором успеха, чем охват территории.

Ожидается, что после стабилизации показателей сети ритейлеры снова вернутся к открытию новых локаций, но уже на фундаменте обновленной бизнес-модели.

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