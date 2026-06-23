Промышленная инфляция в Украине ускорилась до 45% в годовом исчислении — Госстат

В Украине продолжают быстро расти цены производителей промышленной продукции. В мае 2026 года промышленная инфляция в годовом измерении (по отношению к маю 2025 года) достигла 45,2%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

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Только за один месяц по сравнению с апрелем 2026 года цены промышленных предприятий выросли еще на 1,2%.

Давящее на цены производителей

Главным драйвером майского ускорения цен, по информации Госстата, стал сектор перерабатывающей промышленности. Продукция этого сегмента за месяц подорожала на 1,7%.

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Напомним

«Минфин» писал, что цены производителей промышленной продукции в Украине в апреле 2026 года выросли на 40,2% в годовом измерении, тогда как по сравнению с мартом зафиксировано снижение на 1,2%.