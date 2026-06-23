Всемирный банк направит $3,4 млрд в поддержку украинского бизнеса и рынка труда

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

23 июня 2026, 18:10 Читати українською

Всемирный банк направит $3,4 млрд в поддержку украинского бизнеса и рынка труда

Совет исполнительных директоров Всемирного банка принял решение о предоставлении Украине финансирования в размере 3,39 млрд долларов США в рамках программы «Рабочие места в Украине и росте частного сектора» (DPO). Эти средства являются частью масштабного международного пакета помощи, направленного на интеграцию украинской экономики в европейский простор.

Совет исполнительных директоров Всемирного банка принял решение о предоставлении Украине финансирования в размере 3,39 млрд долларов США в рамках программы «Рабочие места в Украине и росте частного сектора» (DPO).

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Три вектора экономического восстановления

Программа предусматривает реализацию реформ по трем стратегическим направлениям, которые должны обеспечить рост экономики в условиях военных вызовов. Общее финансирование включает кредитные средства от Всемирного банка (1,04 млрд долл.), от фонда ADVANCE Ukraine (500 млн долл.), а также грантовые ресурсы от фонда FORTIS (2,35 млрд долл.).

Реформы сосредоточены на следующих ключевых изменениях:

  1. Стимулирование частных инвестиций: обновление нормативной базы публично-частного партнерства, улучшение условий финансового посредничества для малого и среднего бизнеса. Но главное — запуск процессов приватизации для привлечения капитала.

  2. Развитие рынка труда: модернизация жилищной политики для мобильности специалистов, поддержка предпринимательства среди ветеранов, расширение возможностей для трудоустройства женщин. Проект должен помочь преодолеть диспропорцию между навыками работников и запросами работодателей.

  3. Трансграничная интеграция: повышение прозрачности государственной поддержки аграрного сектора, улучшение украинского экологического мониторинга с директивами ЕС и интеграция национального рынка электроэнергии с европейским.

Читайте также: Польша выходит из программы кредитования Всемирного банка: страна больше не нуждается в помощи

Региональный директор Всемирного банка Боб Сом подчеркнул, что программа демонстрирует прогресс Украины по внедрению изменений, необходимых для вступления в ЕС.

«Несмотря на сложнейшие условия, Украина продвигается в реализации программы реформ, создавая условия для частных инвестиций и создания рабочих мест», — отметил он.

Средства Всемирного банка сейчас критически важны для выживания государства. В последние четыре года они позволяли обеспечить предоставление базовых услуг для более 20 млн украинцев, поддерживая сферы здравоохранения, образования, энергетики, жилищного хозяйства и сельского хозяйства.

Всемирный банк вместе с партнерами планирует продолжать поддержку евроинтеграционного курса Украины, обеспечивая финансовый фундамент для будущего экономического восстановления и развития.

Читайте также: Всемирный банк ухудшил прогноз роста глобальной экономики на 2026 год

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
0
Евгений Петров
Евгений Петров
23 июня 2026, 18:56
#
Как можно поддерживать то, чего нету ?)
+
0
Евгений Петров
Евгений Петров
23 июня 2026, 18:57
#
Какая то параллельная реальность
+
+13
brigadirius
brigadirius
23 июня 2026, 19:19
#
Вдумайтеся тільки в цю маячню: Світовий банк надав уряду кошти для підтримки бізнесу. Так завдання уряду зараз якраз і є, знищення бізнесу. Чоловік повинен воювати, а не заробляти. Зараз в кого є гроші той не служить. Це звичайна логіка війни. Що в першу чи другу світову, що сьогодні.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Apache и 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами