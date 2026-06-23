Всемирный банк направит $3,4 млрд в поддержку украинского бизнеса и рынка труда

Совет исполнительных директоров Всемирного банка принял решение о предоставлении Украине финансирования в размере 3,39 млрд долларов США в рамках программы «Рабочие места в Украине и росте частного сектора» (DPO). Эти средства являются частью масштабного международного пакета помощи, направленного на интеграцию украинской экономики в европейский простор.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Три вектора экономического восстановления

Программа предусматривает реализацию реформ по трем стратегическим направлениям, которые должны обеспечить рост экономики в условиях военных вызовов. Общее финансирование включает кредитные средства от Всемирного банка (1,04 млрд долл.), от фонда ADVANCE Ukraine (500 млн долл.), а также грантовые ресурсы от фонда FORTIS (2,35 млрд долл.).

Реформы сосредоточены на следующих ключевых изменениях:

Стимулирование частных инвестиций: обновление нормативной базы публично-частного партнерства, улучшение условий финансового посредничества для малого и среднего бизнеса. Но главное — запуск процессов приватизации для привлечения капитала. Развитие рынка труда: модернизация жилищной политики для мобильности специалистов, поддержка предпринимательства среди ветеранов, расширение возможностей для трудоустройства женщин. Проект должен помочь преодолеть диспропорцию между навыками работников и запросами работодателей. Трансграничная интеграция: повышение прозрачности государственной поддержки аграрного сектора, улучшение украинского экологического мониторинга с директивами ЕС и интеграция национального рынка электроэнергии с европейским.

Читайте также: Польша выходит из программы кредитования Всемирного банка: страна больше не нуждается в помощи

Региональный директор Всемирного банка Боб Сом подчеркнул, что программа демонстрирует прогресс Украины по внедрению изменений, необходимых для вступления в ЕС.

«Несмотря на сложнейшие условия, Украина продвигается в реализации программы реформ, создавая условия для частных инвестиций и создания рабочих мест», — отметил он.

Средства Всемирного банка сейчас критически важны для выживания государства. В последние четыре года они позволяли обеспечить предоставление базовых услуг для более 20 млн украинцев, поддерживая сферы здравоохранения, образования, энергетики, жилищного хозяйства и сельского хозяйства.

Всемирный банк вместе с партнерами планирует продолжать поддержку евроинтеграционного курса Украины, обеспечивая финансовый фундамент для будущего экономического восстановления и развития.

Читайте также: Всемирный банк ухудшил прогноз роста глобальной экономики на 2026 год