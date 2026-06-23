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23 июня 2026, 17:12 Читати українською

«Или мы или китайцы»: почему лидеры Airbus и ASML требуют изменений правил игры

Генеральные директора ведущих европейских технологических компаний требуют прямого влияния на политику Брюсселя. Лидеры Airbus, ASML, Ericsson, Siemens, SAP, Nokia и Mistral создали группу «Европейские технологические создатели», чтобы убедить президент Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляен изменить подход к регулированию. Об этом сообщает Politico

Генеральные директора ведущих европейских технологических компаний требуют прямого влияния на политику Брюсселя.

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Их цель — ускорить дерегуляцию, облегчить слияние компаний и создать условия для воспитания европейских техногигантов, способных конкурировать с американскими и китайскими корпорациями.

Главное требование — промышленный подход вместо бюрократии

Представители индустрии убеждены, что нынешняя регуляторная политика ЕС слишком фрагментирована и бюрократическая, что лишает компании необходимого масштаба для выхода на мировой уровень. Они стремятся к такой же синергии между правительством и промышленностью, которая уже успешно функционирует в США и Китае. Кристоф Фуке, гендиректор ASML, отмечает, что политика не должна превращаться в сложный механизм, который потом приходится экстренно упрощать.

«Нам нужно постоянно разговаривать и убеждать, потому что на кону для Европы стоит важная вещь. А установление диалога требует времени. Люди, с которыми мы конкурируем, делают это очень быстро и эффективно», — заявил Кристоф Фуке.

Руководители бизнеса жалуются, что пока европейские институты медленно дискутируют, технологический мир меняется молниеносно. В частности, в сфере искусственного интеллекта задержка в два года может означать окончательную потерю рынка. Французская компания Mistral, лидер отрасли ИИ, несколько раз отмечала, что даже прогрессивные инициативы Комиссии часто реализуются с критическим опозданием. Разработчики получают разрешение на какие-либо действия, когда их актуальность теряется.

Между успехом Европы и угрозой конфликта интересов

Ужесточение влияния промышленников вызвало волну критики со стороны политических оппонентов и общественных активистов. Они обвиняют Еврокомиссию в чрезмерной близости к индустриальным гигантам и наличия конфликта интересов — в частности, назначения Джима Хагеманна Снабе, председателя наблюдательного совета Siemens, на должность специального советника (посланника) Комиссии по промышленному искусственному интеллекту.

Промышленники отвергают эти обвинения, утверждая, что они только предпочитают спасти будущее Европы как инновационного центра.

«Мы исходим из одинакового понимания того, что-то, что делает Европа сегодня, — это не то, что Европа должна делать. Если это лоббирование, то это лоббирование ради успешной Европы», — подчеркнул гендиректор Airbus Гийом Фори.

Основное предложение группы — введение такого подхода к принятию решений, чтобы бизнес консультировал регуляторов еще до того, как законопроекты приобретают официальный статус. Это должно предотвратить появление «архаических» правил, тормозящих развитие, не давая ни одному европейскому игроку достичь того уровня капитализации, который имеют их зарубежные конкуренты.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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