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23 июня 2026, 16:53 Читати українською

Доллар давит на металлы: серебро упало на 5%, а золото — на 2%

Во вторник, 23 июня, котировки золота снизились более чем на 2%. Главным фактором давления стал крепкий курс американского доллара, который растет на фоне ожиданий дальнейшего повышения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) США. Параллельно инвесторы оценивают ход мирных переговоров между США и Ираном. Об этом сообщает Reuters.

Доллар давит на металлы: серебро упало на 5%, а золото - на 2%

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Цены на драгоценные металлы

По состоянию на 10:53 ситуация на рынке драгоценных металлов выглядела следующим образом:

  • Спотовое золото упало на 2,2% — до $4 099,84 за тройскую унцию.
  • Августовские фьючерсы на золото в США снизились на 2% — до $4 117,70 за унцию.
  • Спотовое серебро рухнуло на 5% — до $61,90 за унцию.
  • Платина потеряла 3% и просела до $1628,55 за унцию.
  • Палладий снизился на 2,9% до $1 229,28 за унцию.

«На этой неделе золото получило определенную передышку благодаря снижению цен на нефть, однако американский доллар не оказывает ему таких услуг. Валюта США продолжает уверенно идти вверх на фоне ожиданий роста ставок ФРС», — комментирует Тим Уотерер, главный рыночный аналитик KCM Trade.

На мировых фондовых рынках также наблюдается спад: инвесторы озабочены переоцененностью акций ИИ-компаний и перспективой удержания высоких процентных ставок. Нефть потеряла в цене 1%, тогда как индекс доллара удерживается вблизи годового максимума, что делает золото более дорогим и менее привлекательным для покупателей, рассчитываемых другими валютами.

Читайте также: Цены на нефть продолжают снижаться на фоне прогресса в возобновлении поставок через Ормузский пролив

Фактор ФРС: рынок закладывает «ястребиный» курс

По данным CME FedWatch, трейдеры оценивают вероятность повышения процентной ставки в декабре в 88% (тогда как до заседания ФРС на прошлой неделе этот показатель составил 61%). Рынок активно закладывает в цену жесткую монетарную политику нового главы ФРС Кевина Уорша.

В то же время президент ФРБ Чикаго Остин Гулсби отметил: поскольку рынок труда стабильный, его внимание сосредоточено на том, будет ли инфляция слишком высокой, или начнет снижаться по мере ослабления эффекта от высоких тарифов и урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.

Переговоры с Ираном

Дополнительным фактором снижения интереса к защитным активам (которым является золото) стал прогресс в дипломатии. США приостановили действие санкций против Ирана на 60 дней после первых переговоров в рамках нового мирного соглашения. Официальные источники также сообщают о длительном затишье в боевых действиях в Ливане.

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Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что переговоры с иранскими чиновниками в Швейцарии заложили прочный фундамент для финального мирного соглашения, хотя Тегеран пока отрицает, что стороны перешли к обсуждению его ядерной программы.

Теперь внимание инвесторов приковано к четвергу, когда будут опубликованы данные по индексу расходов на личное потребление (PCE) в США. Это любимый индикатор инфляции для ФРС, который даст рынку более четкие ориентиры по поводу будущего монетарной политики.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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