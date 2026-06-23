Любителям скорости готовят повышение штрафов: сколько придется платить

В Верховной Раде готовят законодательные изменения, предполагающие существенное увеличение штрафов за превышение скорости на дорогах. Речь идет о законопроекте «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по усилению ответственности за действия, приводящие к травматизму и смертности на дорогах», об этом пишет народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк.

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Документ разработан совместно с Министерством внутренних дел и Национальной полицией Украины. Его цель — усилить ответственность водителей за нарушение скоростного режима, являющееся одной из ключевых причин дорожно-транспортных происшествий с тяжелыми последствиями.

Какие штрафы действуют сейчас

За превышение установленной скорости более чем на 20 км/ч водитель платит штраф в размере 340 грн.

За превышение скорости более 50 км/ч предусмотрен штраф 1700 грн.

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Какие штрафы предлагают ввести

Законопроект предусматривает новую градацию ответственности в зависимости от уровня превышения скорости:

свыше 20 км/ч — 680 грн;

свыше 40 км/ч — 2040 грн;

свыше 60 км/ч — 2720 грн;

свыше 80 км/ч — 3400 грн.

Отдельно предлагается ужесточить ответственность для системных нарушителей. Если водитель превысит скорость пять и более раз за год, штраф может составить 17 000 грн.

Авторы инициативы отмечают, что усиление ответственности должно уменьшить количество аварий, травмированных и погибших на дорогах. Изменения вступят в силу только после принятия законопроекта Верховной Радой и подписания его президентом.